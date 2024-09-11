Нутрициолог объяснила, почему алкоголь является плохим антидепрессантом

Нутрициолог Стасюк: алкоголь не может помочь бороться с депрессией

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алкоголь часто воспринимается как средство для борьбы с депрессией, однако нутрициолог Екатерина Стасюк считает это мнение ошибочным. По её словам, алкоголь не может служить антидепрессантом, так как оказывает негативное влияние на человека.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

Стасюк объясняет, что попытки облегчить депрессию с помощью алкоголя приводят к временному улучшению состояния из-за выброса дофамина в мозге. Однако впоследствии эйфория исчезает, и алкоголь начинает вредить организму, нарушая работу нервной системы и снижая когнитивные функции. В долгосрочной перспективе это приводит к снижению уровня дофамина и серотонина, что усиливает чувство депрессии.

Нутрициолог подчёркивает, что депрессия — серьёзное заболевание, которое может диагностировать только специалист. Самолечение может привести к негативным последствиям.

Кроме того, Стасюк отмечает, что употребление алкоголя может привести к различным заболеваниям, травмам и нарушениям здоровья, а также повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и проблем с пищеварением.

"Давайте не забывать и о других последствиях приема алкоголя. Он является причиной более чем 200 заболеваний, травм, а также других нарушений здоровья. Увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические и поведенческие нарушения", — добавила Стасюк.

Уточнения

Антидепресса́нты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина. У депрессивного больного они улучшают настроение, уменьшают или снимают тоску, вялость, апатию, тревогу, беспокойство, раздражительность и эмоциональное напряжение, повышают психическую активность, нормализуют фазовую структуру и продолжительность сна, аппетит.



Существуют исследования, в которых подвергается сомнению эффективность антидепрессантов при депрессии либо же приводятся данные, что разница между действием антидепрессантов и плацебо очень скромна, а также исследования, по данным которых разница между антидепрессантами и плацебо достигает клинического значения лишь при очень тяжёлой депрессии.



Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония). Обычно также присутствуют некоторые из следующих симптомов: сниженная самооценка, потеря интереса к жизни и к привычной деятельности, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость или отсутствие энергии, расстройства сна и аппетита, суицидальные тенденции. Тяжёлые формы депрессии характеризуются так называемой «депрессивной триадой»: снижением настроения, заторможенностью мышления и двигательной заторможенностью.



