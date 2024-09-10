Стало известно, почему россияне начали массово скупать небулайзеры

Инфекционист объяснил рост спроса на небулайзеры коронавирусом и табакокурением

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время наблюдается рост спроса на препараты и небулайзеры для лечения респираторных заболеваний. Это связано с увеличением числа заболевших коронавирусом, ростом числа аллергических заболеваний, сезонным повышением заболеваемости вирусными инфекциями и распространением коклюша.

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Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова и главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров объясняет рост спроса увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов связывает эту тенденцию с циркуляцией коронавирусной инфекции и возросшим числом пациентов с аллергическими заболеваниями, пишут Известия.

Врач Андрей Ворыханов связывает рост спроса с сезонным повышением заболеваемости вирусными инфекциями и недостаточным вниманием людей к вакцинации. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская отмечает, что основной симптом коклюша — спазматический кашель, на фоне которого могут развиваться острая гипоксия, кашлевые обмороки и энцефалопатия у детей.

С начала года в России наблюдается тенденция к снижению случаев заражения коклюшем, однако в некоторых регионах отмечается существенный рост заболеваемости. Например, в Якутии показатель заболеваемости коклюшем увеличился более чем на 5000% за семь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Екатерина Демьяновская отмечает, что на фоне распространения информации о коклюше люди стали активнее покупать препараты от респираторных заболеваний, в том числе на основе будесонида. Андрей Ворыханов связывает рост спроса с увеличением числа обострений у пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких и хроническим бронхитом из-за распространения табакокурения и электронных сигарет.

Советник по медицинской деятельности "Инвитро" Наталья Колесникова указывает на то, что при постковидном синдроме увеличивается риск развития хронического кашля и бронхиальной астмы.

Уточнения

Небула́йзер (от лат. nebula — туман, облако) — устройство для проведения ингаляции, использующее сверхмалое дисперсное распыление лекарственного вещества. Применяется при лечении муковисцидоза, бронхиальной астмы и респираторных заболеваний.

Небулайзеры бывают как стационарными, предназначенными для работы в ЛПУ, так и переносными, использующимися, в частности, астматиками самостоятельно для предупреждения и снятия приступа бронхиальной астмы. В зависимости от способа распыления различают компрессорные и ультразвуковые небулайзеры.



Коклю́ш (от фр. coqueluche; лат. Pertussis) — острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей.

В тяжёлых случаях возможен летальный исход. Заболевание является опасным для маленьких детей (особенно в первые 6 месяцев жизни), среди которых часто бывают тяжёлые случаи, нередко заканчивающиеся смертью.





Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону.

