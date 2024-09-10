Врач перечислил прививки, которые россиянам нужно сделать в осенне-зимний период

Россиянам рекомендуется подготовиться к увеличению заболеваемости в осенне-зимний период и заранее сделать необходимые прививки, как заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицина" Евгений Тимаков. Он отметил, что вакцины не разработаны против всех вирусов, однако от гриппа защититься вполне возможно.
Кандидат медицинских наук, общаясь с РИА "ФедералПресс", посоветовал выбирать вакцину, которая обеспечивает защиту от четырёх типов гриппа: свиного, гонконгского и двух разновидностей гриппа Б. Специалист также подчеркнул важность массовой вакцинации и сообщил, что в Москве пройти процедуру можно бесплатно в пунктах, расположенных у станций метро.
Кроме того, врач призвал граждан вакцинироваться против пневмококковой инфекции, способной вызывать пневмонию, гаймориты и отиты. Подчеркнув, что эта вакцинация является обязательной и детям вводится при рождении, он добавил, что вакцинация от коронавируса необходима только для людей из группы риска.
"Коронавирус, к сожалению, также сохраняет свои последствия для этих пациентов, и могут быть тяжёлые осложнения, госпитализация или другие исходы, которые, к сожалению, сейчас видим", — подытожил специалист.
Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?