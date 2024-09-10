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Врач перечислил прививки, которые россиянам нужно сделать в осенне-зимний период

Врач Тимаков: нужно выбирать вакцину от четырёх видов гриппа
1:21
Здоровье

Россиянам рекомендуется подготовиться к увеличению заболеваемости в осенне-зимний период и заранее сделать необходимые прививки, как заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицина" Евгений Тимаков. Он отметил, что вакцины не разработаны против всех вирусов, однако от гриппа защититься вполне возможно.

Врач Тимаков: нужно выбирать вакцину от четырёх видов гриппа
Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, CC BY 2.0

Кандидат медицинских наук, общаясь с РИА "ФедералПресс", посоветовал выбирать вакцину, которая обеспечивает защиту от четырёх типов гриппа: свиного, гонконгского и двух разновидностей гриппа Б. Специалист также подчеркнул важность массовой вакцинации и сообщил, что в Москве пройти процедуру можно бесплатно в пунктах, расположенных у станций метро.

Кроме того, врач призвал граждан вакцинироваться против пневмококковой инфекции, способной вызывать пневмонию, гаймориты и отиты. Подчеркнув, что эта вакцинация является обязательной и детям вводится при рождении, он добавил, что вакцинация от коронавируса необходима только для людей из группы риска.

"Коронавирус, к сожалению, также сохраняет свои последствия для этих пациентов, и могут быть тяжёлые осложнения, госпитализация или другие исходы, которые, к сожалению, сейчас видим", — подытожил специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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