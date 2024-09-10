Врач перечислил прививки, которые россиянам нужно сделать в осенне-зимний период

Врач Тимаков: нужно выбирать вакцину от четырёх видов гриппа

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россиянам рекомендуется подготовиться к увеличению заболеваемости в осенне-зимний период и заранее сделать необходимые прививки, как заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицина" Евгений Тимаков. Он отметил, что вакцины не разработаны против всех вирусов, однако от гриппа защититься вполне возможно.

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Кандидат медицинских наук, общаясь с РИА "ФедералПресс", посоветовал выбирать вакцину, которая обеспечивает защиту от четырёх типов гриппа: свиного, гонконгского и двух разновидностей гриппа Б. Специалист также подчеркнул важность массовой вакцинации и сообщил, что в Москве пройти процедуру можно бесплатно в пунктах, расположенных у станций метро.

Кроме того, врач призвал граждан вакцинироваться против пневмококковой инфекции, способной вызывать пневмонию, гаймориты и отиты. Подчеркнув, что эта вакцинация является обязательной и детям вводится при рождении, он добавил, что вакцинация от коронавируса необходима только для людей из группы риска.

"Коронавирус, к сожалению, также сохраняет свои последствия для этих пациентов, и могут быть тяжёлые осложнения, госпитализация или другие исходы, которые, к сожалению, сейчас видим", — подытожил специалист.