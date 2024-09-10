Невролог рассказала, возможна ли смерть от магнитных бурь

Врач Чудинская: лучше отказаться от алкоголя в период магнитных бурь

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Научные исследования не устанавливают прямую связь между магнитными бурями и летальными исходами, но они могут оказать неблагоприятное воздействие на здоровье людей, подчеркнула невролог Галина Чудинская. Врач пояснила, какими мерами можно защитить себя в период этого природного явления.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

"Уязвимые группы населения (люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди) могут испытывать ухудшение состояния здоровья. Летальность может увеличиваться в результате ухудшения здоровья у этих групп людей, что может совпадать с периодами магнитных бурь, но это не обязательно связано напрямую", — приводит слова специалиста портал "Страсти".

Для людей, находящихся в группе риска, важно следить за прогнозом погоды и в дни магнитных бурь избегать употребления кофеина и алкоголя, считает специалист. Также регулярная физическая активность может помочь укрепить иммунную систему, однако во время магнитных бурь лучше минимизировать все виды нагрузок, включая эмоциональные.

Кроме того, невролог предложила разнообразить рацион продуктами, содержащими калий, магний и витамины группы В. Для снижения уровня стресса важно обеспечить себе достаточный сон. Также медитация может оказаться полезной для борьбы с тревожностью.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.



Летальность (от лат. letalis «смертельный», син. смертельность) — показатель медицинской статистики, равный отношению числа умерших от определённого заболевания или иного нарушения здоровья за определённый период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в рамках того же периода времени.

