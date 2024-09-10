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Раскрыта реальная опасность обычных комаров в роли переносчиков инфекций

Комару всё равно, чем вас заражать, объяснил энтомолог
1:55
Здоровье

В Россию может прийти передаваемый обычными комарами африканский вирус Усуту, способный вызывать менингит и даже энцефалит, пугают СМИ. Комарам как будто всё равно, какие инфекции переносить. Выходит, назойливые насекомые не просто мешают жить, но и создают реальную угрозу заражения какой-нибудь экзотической или смертельно опасной болезнью?

Комару всё равно, чем вас заражать, объяснил энтомолог
Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, CC BY-SA 2.0

Pravda.Ru узнала у энтомолога Юрия Гниненко, какие ещё инфекции могут переносить комары обыкновенные.

"Те, которые с кровью передаются", — ответил он.

"У комара какой механизм? Он укусил, например, какую-то собачку, у которой в крови есть этот патоген, а потом, когда он прилетел к вам, он проколол вашу кожу, и чтобы кровь не сворачивалась, он впрыскивает своим колющим аппаратом внутрь тела человека слюну, которая предотвращает свёртывание крови, чтобы пить было спокойненько. И туда же попадает этот возбудитель. Вот механизм такой. То есть комар сам не болеет, он взял мышку, у нее туляремия, потом к вам прилетел, вас укусил, и у вас туляремия", — объяснил собеседник издания.

По его мнению, сложно обвинять комаров в распространении болезней — ведь они занимаются этим без злого умысла. "Потому что он кусает, ему жить хочется, он кусает для пропитания то одного, то другого, и тут ему попался какой-то заражённый — и всё, и он стал всем переносить теперь", — заметил учёный.

Таким образом, теоретически от комара можно заразиться едва ли не чем угодно. "То есть какую-нибудь, не знаю, чесотку он, наверное, не передаст, а вот какое-нибудь вирусное, ещё что-нибудь, есть такие возбудители другие, которые он тоже переносит — так что есть перечень патогенов, которые комары могут переносить", — заключил Юрий Гниненко.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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