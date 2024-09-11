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Раскрыт механизм, защищающий от старения, — полноценный сон

Невролог предупредил о нарушениях в гипоталамусе при недосыпе 1-2 часа в день
1:40
Здоровье » Здоровье и профилактика

Ночной сон предназначен не просто для отдыха, а для восстановления ресурсов организма, сообщил "Газете.Ru" невролог, кандидат медицинских наук Вячеслав Ананенко, комментируя нашумевшую новость о японце, который спит по полчаса в день.

Невролог предупредил о нарушениях в гипоталамусе при недосыпе 1-2 часа в день
Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

"Днём человек тратит ресурсы, а ночью их восстанавливает. Период ночи — основное время для починки тех неполадок в организме, которые сформировались во время дневной активности всех органов", — объяснил собеседник издания.

"И хронический недосып даже в 1-2 часа приводит к остаточным поломкам в клетках органов, которые мозг не успел полноценно восстановить за укороченный период сна. С последующим недосыпом количество поломок суммируется в патологию органа и системы организма в целом", — предупредил он.

Первый кандидат на такую поломку — гипоталамус, центр управления всеми внутренними органами и эндокринными железами. Он в результате начинает посылать гормональные команды на выживание организма, истощая проводником стресса кортизолом сердечно-сосудистую систему и запуская каскад патологий в других органах. "Всё дело только во времени проявления этих патологий. Механизмы компенсации недосыпа у каждого человека разные", — добавил Ананенко.

По его словам, для полноценного отдыха нужно не меньше семи часов сна — за это время организм успевает выявить проблемы и устранить их. Именно поэтому сон считается лучшим лекарством от болезней и преждевременной старости, заключил доктор.

Уточнения

Гипотала́мус (лат. hypothalamus, от др.-греч. ὑπό ‘под’ и θάλαμος ‘комната, камера, отсек, таламус’) — небольшая область в промежуточном мозге, включающая в себя большое число групп клеток (свыше 30 ядер), которые регулируют нейроэндокринную деятельность мозга и гомеостаз организма. Гипоталамус связан нервными путями практически со всеми отделами центральной нервной системы, включая кору, гиппокамп, миндалину, мозжечок, ствол мозга и спинной мозг. Вместе с гипофизом гипоталамус образует гипоталамо-гипофизарную систему, в которой гипоталамус управляет выделением гормонов гипофиза и является центральным связующим звеном между нервной и эндокринной системами. Он выделяет гормоны и нейропептиды и регулирует такие функции, как ощущение голода и жажды, терморегуляция организма, половое поведение, сон и бодрствование (циркадные ритмы).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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