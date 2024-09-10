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Срочно откажитесь от кофе и сигарет — в эти дни ваше здоровье ждёт тяжёлое испытание

Диетолог посоветовала отказаться от фастфуда и кофе в дни магнитных бурь
2:05
Здоровье » Здоровье и профилактика

В дни магнитных бурь лучше помогать своему организму справляться с их воздействием. Врач-диетолог Ирина Писарева подсказала "Газете.Ru", что для этого нужно делать.

Диетолог посоветовала отказаться от фастфуда и кофе в дни магнитных бурь
Фото: PxHere is licensed under CC0

"Чтобы сохранить хорошее самочувствие, нужно снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00", — посоветовала она.

Следует скорректировать рацион питания. "Регулировать свой водный баланс — особенно тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой: пить в течение дня как минимум до двух литров обычной воды. Стараться не налегать в эти дни на жареное, слишком жирное, фастфуд, газировки, кондитерские изделия. То есть сделать для своего организма перезагрузку, детокс", — добавила собеседница издания.

Не помешает поддержка в виде БАДов. "Можно пропить магний — он способствует снятию нервного напряжения, помогает заснуть. Помогут тёплые ванны с добавлением магниевой соли. При этом вода должна быть не слишком горячей, а тело следует погружать не полностью. Отлично снимают напряжение и стресс различные медитации и дыхательные практики. И главное — в эти дни нужно стараться больше гулять на улице именно пешим шагом, меньше передвигаться на метро, по возможности отказаться от авиаперелётов и автомобильных поездок", — заключила Писарева.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии при Институте космических исследований Российской академии наук предупредила о продолжительной магнитной буре — она начнётся с вечера вторника с уровня G1-2 по пятибалльной шкале, достигнет пика к шести утра в среду и стихнет к 16 часам 11 сентября.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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