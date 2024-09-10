Огород и здоровье: главные ошибки, которых стоит избегать

Врач-невролог объяснил риски для здоровья при работе на огороде

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Работа на даче или приусадебном участке может стать настоящим испытанием для здоровья, если не учитывать важные рекомендации. Врач-невролог Алексей Лукоянов предупреждает: неправильная физическая нагрузка на огороде способна привести к серьёзным последствиям.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Во-первых, необходимо избегать длительных работ в неудобной позе, особенно в полусогнутом состоянии. Это может вызвать проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Также важно избегать контакта с холодной и влажной землёй, что может стать причиной воспалений суставов и других осложнений.

Работа под палящим солнцем и в жару — ещё один фактор риска. Такие условия повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, обострений проблем дыхательной системы, а также декомпенсации осложнений, связанных с диабетом. Особенно осторожным стоит быть людям с хроническими заболеваниями.

Ещё одна проблема, о которой стоит помнить, — сезонная аллергия. Если вы сталкиваетесь с её симптомами, не стоит откладывать визит к врачу.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.





Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. Аллергия возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами, а сами аллергические реакции являются ненормальными реакциями иммунной системы на такие вещества. Возникает аллергия при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм. При этом сенсибилизация не обязательно приводит к возникновению аллергии.



