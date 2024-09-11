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Ягоды сентября: что выбрать для здоровья и иммунитета

Облепиха: витаминный лидер осеннего сезона
1:37
Здоровье

В сентябре природа дарит множество полезных ягод, которые стоит включить в свой рацион. Роспотребнадзор выделил 10 ключевых ягод этого месяца, среди которых облепиха, брусника, ежевика, инжир, клюква, шиповник, калина и виноград. Помимо них на прилавках магазинов можно смело покупать дыни и арбузы, которые в это время года достигают пика своего вкуса.

Облепиха: витаминный лидер осеннего сезона
Фото: creativecommons.org by Joanna Boisse, CC BY-SA 4.0

Особенно стоит обратить внимание на облепиху — настоящий витаминный кладезь. В 100 граммах ягоды содержится около 200 мг витамина C, а также витамины группы B, магний, железо, бор, сера, кремний и множество других полезных веществ. Облепиха богата каротинами, рибофлавонидами, пектинами и жирными кислотами, включая токоферол и фолиевую кислоту.

Благодаря такому составу она обладает мощным противовирусным эффектом и помогает укреплять иммунитет. Поэтому облепиху часто рекомендуют для профилактики простуды и гриппа.

Однако Роспотребнадзор предостерегает: людям с гастритом и повышенной кислотностью стоит употреблять облепиху с осторожностью, так как содержащиеся в ней кислоты могут спровоцировать обострение заболевания.

Кроме того, специалисты напоминают, что ягоды можно замораживать — это почти не влияет на их качество. Даже после заморозки они сохраняют до 80% витаминов и свой природный вкус, что делает их отличным вариантом для долгого хранения.

Уточнения

Пекти́новые вещества́, или пекти́ны (от др.-греч. πηκτός — свернувшийся, замёрзший) — полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты. Присутствуют во всех высших растениях, особенно во фруктах, и в некоторых водных растениях — примером является взморник морской. Пектины, являясь структурным элементом растительных тканей, способствуют поддержанию в них тургора, повышают засухоустойчивость растений, устойчивость овощей и фруктов при хранении. В растительных клетках находятся две основные формы пектиновых веществ: пектин растворимый (гидропектин) и пектин нерастворимый (протопектин). Используются в пищевой промышленности — в качестве структурообразователей (гелеобразователей), загустителей, а также в медицинской и фармацевтической промышленности — в качестве физиологически активных веществ, также в виде модифицированного пектина, с полезными для организма человека свойствами. В промышленных масштабах пектиновые вещества получают в основном из яблочных и цитрусовых выжимок, жома сахарной свёклы, корзинок подсолнечника, тыквы.
 

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Верещагин Сергей
Специалист широкого профиля, проводящий приемы, осмотры больных, диагностику, разработку лечебных программ и курсов
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