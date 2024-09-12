Врач раскрыла секреты безопасного употребления сыра

Сыр как источник кальция: сколько и как его есть

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сыр — один из главных источников кальция, который необходим нашему организму. Врач-диетолог Татьяна Залётова, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала о том, как правильно употреблять сыр, чтобы сохранить здоровье.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, PDM

Сыр действительно богат кальцием. Так, в 100 граммах твёрдых сортов содержится около 1 000 миллиграммов этого важного микроэлемента — это больше, чем требуется организму за день. Однако если в вашем рационе уже присутствуют молочные продукты, такие как молоко, кефир или творог, количество сыра стоит уменьшить.

Есть два важных момента, которые следует учитывать при потреблении сыра. Во-первых, он довольно калориен и содержит холестерин. Тем, кто следит за уровнем холестерина, стоит быть осторожнее. Во-вторых, в сыре достаточно много соли, что может быть вредно для людей с повышенным давлением и склонностью к отёкам. В таких случаях сыр можно есть, но в ограниченных количествах.

Интересно, что учёные обнаружили, что выдержанные твёрдые сыры могут оказывать положительное влияние на организм, схожее с действием лекарств, применяемых в кардиологии. Но людям, имеющим непереносимость белка коровьего молока, стоит полностью исключить продукты, содержащие его. Хотя термическая обработка, как плавление сыра, может частично разрушить белок, на ранних этапах лечения сыр лучше избегать.

Если же у вас аллергия на коровье молоко, альтернативой может стать козий сыр — но только при отсутствии аллергии на белок козьего молока.

Даже если у вас нет противопоказаний, помните, что сыр нужно употреблять в умеренных количествах.

Уточнения

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.





Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 г холестерина, с пищей поступает около 0,5 г.



