Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Будущее Intel под угрозой: упадок доходов и провалы в ИИ
Как неправильные привычки отражаются на вашем лице
Ошибки, которые могут испортить ваш ремонт: как их избежать
Российская туристка рассказала о пяти схемах обмана на Кубе
Как приготовить сырное печенье всего из 3 ингредиентов
Что делать, если растение переувлажнено
Кабачки как альтернатива хлебу: советы от диетолога
Спикер Госдумы Володин: бывшего президента Украины Зеленского ждёт суд
Теннисиста Савельева обвиняют в приеме запрещенных препаратов

Врач раскрыла секреты безопасного употребления сыра

Сыр как источник кальция: сколько и как его есть
1:52
Здоровье

Сыр — один из главных источников кальция, который необходим нашему организму. Врач-диетолог Татьяна Залётова, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала о том, как правильно употреблять сыр, чтобы сохранить здоровье.

Сыр как источник кальция: сколько и как его есть
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, PDM

Сыр действительно богат кальцием. Так, в 100 граммах твёрдых сортов содержится около 1 000 миллиграммов этого важного микроэлемента — это больше, чем требуется организму за день. Однако если в вашем рационе уже присутствуют молочные продукты, такие как молоко, кефир или творог, количество сыра стоит уменьшить.

Есть два важных момента, которые следует учитывать при потреблении сыра. Во-первых, он довольно калориен и содержит холестерин. Тем, кто следит за уровнем холестерина, стоит быть осторожнее. Во-вторых, в сыре достаточно много соли, что может быть вредно для людей с повышенным давлением и склонностью к отёкам. В таких случаях сыр можно есть, но в ограниченных количествах.

Интересно, что учёные обнаружили, что выдержанные твёрдые сыры могут оказывать положительное влияние на организм, схожее с действием лекарств, применяемых в кардиологии. Но людям, имеющим непереносимость белка коровьего молока, стоит полностью исключить продукты, содержащие его. Хотя термическая обработка, как плавление сыра, может частично разрушить белок, на ранних этапах лечения сыр лучше избегать.

Если же у вас аллергия на коровье молоко, альтернативой может стать козий сыр — но только при отсутствии аллергии на белок козьего молока.

Даже если у вас нет противопоказаний, помните, что сыр нужно употреблять в умеренных количествах.

Уточнения

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
 

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 г холестерина, с пищей поступает около 0,5 г.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
ВСУ бессильны в Кусрской области остановить контрудар российской армии Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Какие растения нельзя обрезать осенью
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Последние материалы
Кабачки как альтернатива хлебу: советы от диетолога
Сыр как источник кальция: сколько и как его есть
Спикер Госдумы Володин: бывшего президента Украины Зеленского ждёт суд
Теннисиста Савельева обвиняют в приеме запрещенных препаратов
США отправят Украине и союзникам ракеты на $1,2 млрд
Врачи рассказали, почему осенью ослабевает иммунная система
Россия в бархатный сезон: регионы для комфортного отдыха на солнце
Каков объём сокращения поставки российской нефти в Евросоюз?
Почему нельзя рано забирать котят от матери
Учёные назвали число шагов для снижения сердечно-сосудистых рисков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.