Лук, чеснок и клюква: секрет здорового сердца в простых продуктах

Как фитонциды помогают укрепить сердечно-сосудистую систему

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи поделились рекомендациями по простым продуктам, которые помогают поддерживать здоровье сердца. Помимо витаминов и микроэлементов, некоторые продукты содержат фитонциды — биологически активные вещества с рядом полезных свойств. Эти соединения не только поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, но и оказывают положительное влияние на организм в целом.

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Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Марина Савкина, объяснила, как сделать питание более здоровым. Она отмечает, что лук, чеснок и клюква являются отличными источниками фитонцидов. Однако это не значит, что стоит употреблять эти продукты в неограниченных количествах — особенно чеснок, и уж точно не на голодный желудок.

"Разумнее всего добавлять лук, чеснок и хрен в блюда, что поможет питаться более сбалансированно", — добавила Савкина.

Эти добавки могут существенно снизить количество соли в пище, что положительно скажется на здоровье сердца и сосудов, особенно у людей с гипертонией и проблемами с почками.

Медики предупреждают, что использование сока лука и чеснока для самолечения может быть опасным. Особенно при лечении насморка: это может привести к повреждению слизистой оболочки, что ослабит её защитные функции и усилит риск заражения вирусами.

Клюква, по словам врачей, богата антиоксидантами, которые помогают в борьбе со свободными радикалами. Врач-эндокринолог Зухра Павлова отмечает, что клюква обладает выраженным эффектом против кардиометаболических заболеваний, снижая смертность от этих патологий на 51%.

Однако важно помнить о дозировке — взрослому человеку рекомендуется не более 100 граммов свежей клюквы или двух столовых ложек сушёной в день, так как чрезмерное употребление может вызвать дискомфорт в ЖКТ, включая вздутие и диарею.

Уточнения

Фитонци́ды (от греч. φυτóν — «растение» и лат. caedo — «убиваю») — образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших и играющие одну из основных ролей в иммунитете растений и аллелопатии. Фитонциды могут стимулировать рост микроорганизмов-антагонистов патогенных для растений микроорганизмов, также принимают участие и в других процессах жизнедеятельности растений. Термин был предложен Б. П. Токиным в 1928 году. Некоторые фитонциды, пагубно действующие на патогены человека и животных, могут применяться в медицине и ветеринарии.





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