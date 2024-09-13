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Лук, чеснок и клюква: секрет здорового сердца в простых продуктах

Как фитонциды помогают укрепить сердечно-сосудистую систему
2:06
Здоровье

Врачи поделились рекомендациями по простым продуктам, которые помогают поддерживать здоровье сердца. Помимо витаминов и микроэлементов, некоторые продукты содержат фитонциды — биологически активные вещества с рядом полезных свойств. Эти соединения не только поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, но и оказывают положительное влияние на организм в целом.

Как фитонциды помогают укрепить сердечно-сосудистую систему
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С., CC BY-SA 4.0

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Марина Савкина, объяснила, как сделать питание более здоровым. Она отмечает, что лук, чеснок и клюква являются отличными источниками фитонцидов. Однако это не значит, что стоит употреблять эти продукты в неограниченных количествах — особенно чеснок, и уж точно не на голодный желудок.

"Разумнее всего добавлять лук, чеснок и хрен в блюда, что поможет питаться более сбалансированно", — добавила Савкина.

Эти добавки могут существенно снизить количество соли в пище, что положительно скажется на здоровье сердца и сосудов, особенно у людей с гипертонией и проблемами с почками.

Медики предупреждают, что использование сока лука и чеснока для самолечения может быть опасным. Особенно при лечении насморка: это может привести к повреждению слизистой оболочки, что ослабит её защитные функции и усилит риск заражения вирусами.

Клюква, по словам врачей, богата антиоксидантами, которые помогают в борьбе со свободными радикалами. Врач-эндокринолог Зухра Павлова отмечает, что клюква обладает выраженным эффектом против кардиометаболических заболеваний, снижая смертность от этих патологий на 51%.

Однако важно помнить о дозировке — взрослому человеку рекомендуется не более 100 граммов свежей клюквы или двух столовых ложек сушёной в день, так как чрезмерное употребление может вызвать дискомфорт в ЖКТ, включая вздутие и диарею.

Уточнения

Фитонци́ды (от греч. φυτóν — «растение» и лат. caedo — «убиваю») — образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших и играющие одну из основных ролей в иммунитете растений и аллелопатии. Фитонциды могут стимулировать рост микроорганизмов-антагонистов патогенных для растений микроорганизмов, также принимают участие и в других процессах жизнедеятельности растений. Термин был предложен Б. П. Токиным в 1928 году. Некоторые фитонциды, пагубно действующие на патогены человека и животных, могут применяться в медицине и ветеринарии.
 

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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