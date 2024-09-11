Секрет здоровых блинов: идеи для тех, кто хочет питаться правильно

Полезные блины: простые рецепты от диетолога

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как сделать блины полезными и разнообразить их вкус? Диетолог Софья Елиашевич, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, предлагает оригинальное решение — приготовить блины "с припёком". Это особый вид блинов, куда в тесто добавляют овощи, зелень или ягоды, делая блюдо не только вкусным, но и полезным.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara

"Блины — это прекрасный источник энергии. Если использовать цельнозерновую муку, можно значительно повысить их питательную ценность. Можно также смешать цельнозерновую муку с мукой высшего сорта в равных пропорциях. А для того чтобы добавить блинам оригинальный вкус, можно использовать измельчённые овощи, зелень или ягоды прямо в тесте", — советует Елиашевич.

В качестве ингредиентов для "припёка" отлично подойдут кабачки, капуста, лук и различные виды зелени.

Любителям сладких блинов тоже не стоит отказываться от этого блюда, однако важно помнить о мере.

"Когда в блины добавляют сахар, муку высшего сорта и масло, их калорийность резко увеличивается. Один блин может содержать от 70 до 135 ккал. Поэтому рекомендуется съедать не более одного блина с начинкой за один приём пищи. А если вы следите за весом, лучше позволить себе блин только на завтрак", — предупреждает диетолог.

Для тех, кто хочет уменьшить калорийность, Елиашевич рекомендует сократить количество сахара и масла в рецепте, заменив их ароматными специями, такими как цедра цитрусовых, ваниль или корица.

"Не забывайте и про калорийность топпингов. Сахаросодержащие добавки, такие как мёд или сгущённое молоко, значительно калорийнее фруктов и ягод", — подчёркивает эксперт.

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Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов. Зависит от химического состава пищи (количества белков, жиров, углеводов и других веществ). Энергетическая ценность как правило указывается на упаковке любых продуктов, изготавливаемых промышленностью.



