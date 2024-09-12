Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи рассказали, почему осенью ослабевает иммунная система
Россия в бархатный сезон: регионы для комфортного отдыха на солнце
Каков объём сокращения поставки российской нефти в Евросоюз?
Почему нельзя рано забирать котят от матери
Домашний овсяный скраб: секрет гладкой и ухоженной кожи
Как избежать проблем при поклейке новых обоев поверх старых покрытий
Уникальное сочетание моря, гор и истории: что привлекает туристов в Черногории
Т-Банк планирует интегрировать Росбанк в свою структуру
Подготовьте участок к зиме и защитите его от слизней: 5 обязательных мероприятий

Как обычные шаги могут снизить риск сердечных заболеваний

Учёные назвали число шагов для снижения сердечно-сосудистых рисков
2:23
Здоровье

Исследователи из Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете обнаружили, что 9-10 тысяч шагов в день могут существенно снизить риски для здоровья, вызванные сидячим образом жизни. Этот вывод был сделан на основе масштабного исследования, в котором приняли участие более 72 тысяч человек.

Учёные назвали число шагов для снижения сердечно-сосудистых рисков
Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, CC BY-SA 4.0

Каждый дополнительный шаг до отметки в 9-10 тысяч снижает вероятность смерти на 39% и риск сердечно-сосудистых заболеваний на 21%. Это происходит вне зависимости от того, сколько времени человек проводит сидя.

Особенность этого исследования в том, что оно основано на реальных данных, собранных с помощью акселерометров, которые носили участники на запястье в течение недели. Средний возраст участников составил 61 год, а ежедневное количество шагов в среднем — 6 222. Учёные сравнивали эти данные с показателями группы, которая совершала всего 2 200 шагов в день. Чем больше шагов делали участники, тем ниже оказывались их риски.

Среднее время, которое участники проводили в сидячем положении, составило 10,6 часов в день, и люди, проводившие сидя более 10,5 часов, считались ведущими особенно малоподвижный образ жизни. Исследование подтвердило, что даже при таком уровне сидячей активности увеличение числа шагов до 9-10 тысяч помогает снизить риски для здоровья.

Исследователи подчёркивают, что их результаты — это статистические наблюдения, и они не могут утверждать, что увеличение количества шагов является прямой причиной улучшения здоровья. Возможно, существуют другие факторы, которые также влияют на эти показатели. Однако их выводы ясно указывают на важность физической активности для здоровья.

Ведущий автор исследования, доктор Мэтью Ахмади, отметил:

"Наши результаты показывают, что увеличение числа шагов в день может помочь людям компенсировать негативные последствия для здоровья, которые возникают при сидячем образе жизни. Даже небольшое увеличение активности имеет значение, и люди могут сами регулировать свою физическую нагрузку".

Уточнения

Сиднейский университет или Университе́т Си́днея (англ. University of Sydney, также неформально Sydney Uni, USYD или Sydney) — старейший государственный университет в Австралии. Основан 1 октября 1850 года в соответствии с University of Sydney Act. Расположен в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс. Начал работу 11 октября 1852 года. Является одним из лучших университетов Австралии и по многим позициям входит в двадцатку лучших университетов мира. Член Группы восьми и группы Песчаниковых университетов.
 

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В 21 веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
Армия киевского режима больше не имеет современной техники Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Лучшие овощи для домашних масок: увлажнение, питание и глубокое очищение лица
Лучшие овощи для домашних масок: увлажнение, питание и глубокое очищение лица
Последние материалы
Россия в бархатный сезон: регионы для комфортного отдыха на солнце
Каков объём сокращения поставки российской нефти в Евросоюз?
Почему нельзя рано забирать котят от матери
Учёные назвали число шагов для снижения сердечно-сосудистых рисков
Домашний овсяный скраб: секрет гладкой и ухоженной кожи
Как избежать проблем при поклейке новых обоев поверх старых покрытий
Уникальное сочетание моря, гор и истории: что привлекает туристов в Черногории
Т-Банк планирует интегрировать Росбанк в свою структуру
Подготовьте участок к зиме и защитите его от слизней: 5 обязательных мероприятий
Омлет с картофелем: это популярное испанское блюдо едят на завтрак и на ужин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.