Как обычные шаги могут снизить риск сердечных заболеваний

Учёные назвали число шагов для снижения сердечно-сосудистых рисков

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете обнаружили, что 9-10 тысяч шагов в день могут существенно снизить риски для здоровья, вызванные сидячим образом жизни. Этот вывод был сделан на основе масштабного исследования, в котором приняли участие более 72 тысяч человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, CC BY-SA 4.0

Каждый дополнительный шаг до отметки в 9-10 тысяч снижает вероятность смерти на 39% и риск сердечно-сосудистых заболеваний на 21%. Это происходит вне зависимости от того, сколько времени человек проводит сидя.

Особенность этого исследования в том, что оно основано на реальных данных, собранных с помощью акселерометров, которые носили участники на запястье в течение недели. Средний возраст участников составил 61 год, а ежедневное количество шагов в среднем — 6 222. Учёные сравнивали эти данные с показателями группы, которая совершала всего 2 200 шагов в день. Чем больше шагов делали участники, тем ниже оказывались их риски.

Среднее время, которое участники проводили в сидячем положении, составило 10,6 часов в день, и люди, проводившие сидя более 10,5 часов, считались ведущими особенно малоподвижный образ жизни. Исследование подтвердило, что даже при таком уровне сидячей активности увеличение числа шагов до 9-10 тысяч помогает снизить риски для здоровья.

Исследователи подчёркивают, что их результаты — это статистические наблюдения, и они не могут утверждать, что увеличение количества шагов является прямой причиной улучшения здоровья. Возможно, существуют другие факторы, которые также влияют на эти показатели. Однако их выводы ясно указывают на важность физической активности для здоровья.

Ведущий автор исследования, доктор Мэтью Ахмади, отметил:

"Наши результаты показывают, что увеличение числа шагов в день может помочь людям компенсировать негативные последствия для здоровья, которые возникают при сидячем образе жизни. Даже небольшое увеличение активности имеет значение, и люди могут сами регулировать свою физическую нагрузку".

Уточнения

Сиднейский университет или Университе́т Си́днея (англ. University of Sydney, также неформально Sydney Uni, USYD или Sydney) — старейший государственный университет в Австралии. Основан 1 октября 1850 года в соответствии с University of Sydney Act. Расположен в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс. Начал работу 11 октября 1852 года. Является одним из лучших университетов Австралии и по многим позициям входит в двадцатку лучших университетов мира. Член Группы восьми и группы Песчаниковых университетов.





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