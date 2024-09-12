Этот продукт старит организм: как сахар влияет на биологический возраст

Исследование: влияние добавленного сахара на биологический возраст человека

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные выявили продукт, который ускоряет старение организма, даже если отказаться от вредной еды.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Группа исследователей установила, как потребление добавленного сахара влияет на биологический возраст человека. Для этого они провели исследование с участием нескольких сотен женщин, средний возраст которых составил 39 лет. Участникам исследования измеряли эпигенетические часы — это индикаторы на ДНК, которые позволяют определить биологический возраст клеток и тканей организма. Образцы слюны стали источником данных для анализа.

Учёные из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что потребление продуктов с добавленным сахаром может значительно ускорить биологическое старение, даже если человек придерживается здорового питания и избегает остальной вредной еды.

Ведущий автор исследования, профессор Барбара Ларайя, подчеркнула, что изменения биологического возраста можно обратить вспять.

"Уменьшение количества добавленного сахара всего на 10 граммов в день со временем эквивалентно омоложению на 2,4 месяца", — отметила профессор.

В ходе исследования также выяснилось, что средиземноморская диета, богатая растительной пищей и рыбой, а также продуктами с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, оказывает наибольшее положительное влияние на здоровье.

Эксперты также напомнили о существовании скрытых источников добавленного сахара, которые присутствуют в повседневных продуктах. Например, человек может избегать очевидно вредной еды, но продолжать получать сахар из промышленных соусов, йогуртов, каш быстрого приготовления, мюсли, сухих завтраков и консервированных овощей. Поэтому важно внимательно изучать состав продуктов на упаковке, чтобы избежать незаметного употребления сахара.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.





Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.



