Этот продукт старит организм: как сахар влияет на биологический возраст

Учёные выявили продукт, который ускоряет старение организма, даже если отказаться от вредной еды.
Группа исследователей установила, как потребление добавленного сахара влияет на биологический возраст человека. Для этого они провели исследование с участием нескольких сотен женщин, средний возраст которых составил 39 лет. Участникам исследования измеряли эпигенетические часы — это индикаторы на ДНК, которые позволяют определить биологический возраст клеток и тканей организма. Образцы слюны стали источником данных для анализа.
Учёные из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что потребление продуктов с добавленным сахаром может значительно ускорить биологическое старение, даже если человек придерживается здорового питания и избегает остальной вредной еды.
Ведущий автор исследования, профессор Барбара Ларайя, подчеркнула, что изменения биологического возраста можно обратить вспять.
"Уменьшение количества добавленного сахара всего на 10 граммов в день со временем эквивалентно омоложению на 2,4 месяца", — отметила профессор.
В ходе исследования также выяснилось, что средиземноморская диета, богатая растительной пищей и рыбой, а также продуктами с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, оказывает наибольшее положительное влияние на здоровье.
Эксперты также напомнили о существовании скрытых источников добавленного сахара, которые присутствуют в повседневных продуктах. Например, человек может избегать очевидно вредной еды, но продолжать получать сахар из промышленных соусов, йогуртов, каш быстрого приготовления, мюсли, сухих завтраков и консервированных овощей. Поэтому важно внимательно изучать состав продуктов на упаковке, чтобы избежать незаметного употребления сахара.
Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.
Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.