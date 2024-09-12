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Осенний иммунитет под ударом: как защититься от болезней в сезон простуд

Врачи рассказали, почему осенью ослабевает иммунная система
1:23
Здоровье

Осенью наш организм сталкивается с множеством факторов, которые могут ослабить иммунитет. Недостаток сна, неправильное питание и постоянные стрессы — основные причины, способствующие снижению защитных сил организма в этот период.

Врачи рассказали, почему осенью ослабевает иммунная система
Фото: unsplash.com by Robert Wnuk, PDM

Регулярный недосып мешает организму эффективно противостоять инфекциям. Кроме того, врачи предупреждают, что избыточное потребление сахара и обработанных продуктов негативно сказывается на иммунной системе, делая нас более уязвимыми к болезням.

Ещё одним важным аспектом является недостаток физической активности. Сниженная циркуляция крови ухудшает общий тонус организма, что также ослабляет его способность бороться с инфекциями.

Частые стрессы вызывают повышенное выделение кортизола, гормона, который подавляет иммунный ответ. Вредные привычки, такие как курение и злоупотребление алкоголем, только усугубляют ситуацию, делая организм менее устойчивым перед осенними болезнями.

Особенно уязвимыми в этот период становятся дети и пожилые люди. Врачи также подчёркивают, что такие хронические заболевания как диабет, астма и проблемы с сердцем и сосудами могут существенно ослабить иммунитет, увеличивая риск заболевания.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
 

Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз. Является следствием ограниченных энергетических и функциональных возможностей живой системы в её противостоянии патогенным факторам.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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