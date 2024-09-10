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Гомеопатия: наука или псевдолечение

Почему популярность гомеопатии падает в США
1:42
Здоровье

Гомеопатия — это альтернативный метод лечения, основанный на принципе "подобное лечит подобное". Его разработал немецкий врач Самуэль Ганеман в конце XVIII века. По его теории вещества, вызывающие симптомы у здорового человека, могут лечить те же симптомы у больного, если использовать их в крайне малых дозах.

Почему популярность гомеопатии падает в США
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, CC BY-SA 3.0

В XIX веке идеи Ганемана быстро распространялись по Европе, и в 1844 году в США даже был основан Американский институт гомеопатии.

Однако с развитием медицины гомеопатия всё чаще оказывается под ударом критики. В странах Глобального Севера, таких как Великобритания и Франция, призывы отказаться от гомеопатии звучат всё громче. В 2024 году министр здравоохранения Германии предложил отменить государственное финансирование гомеопатических препаратов. Анализы показывают, что в США лишь 2,1 % взрослого населения пользуются гомеопатией, что говорит о её невысокой популярности.

Несмотря на это, в некоторых странах Азии и Африки гомеопатия продолжает считаться частью традиционной медицины. В этих регионах её методы нередко интегрируются в национальные системы здравоохранения.

Таким образом, гомеопатия остаётся предметом споров: для одних это — эффективное лечение, для других — пример псевдонауки. Понимание истории и принципов этого подхода помогает лучше оценить его место в современной медицине и сформировать своё мнение.

Уточнения

Гомеопа́тия (от греч. ὅμοιος — «подобный» и πάθος — «болезнь») — псевдонаучное направление альтернативной медицины. В гомеопатии используются сильно разведённые препараты, действующее вещество которых якобы вызывает у здоровых людей симптомы, подобные симптомам болезни пациента. Концепция лечения по принципу «подобное излечивается подобным» (лат. similia similibus curantur) противопоставляется гомеопатами принципам рациональной фармакотерапии.
 

Медици́на (от лат. medicīna, от словосочетания ars medicina — «лечебное искусство, искусство исцеления», и имеет тот же корень, что и глагол medicus, mеdеоr — «лечу, пользую, исцеляю») — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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