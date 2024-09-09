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Как распознать травлю ребёнка

Психотерапевт рассказал, как распознать травлю ребёнка и как ему помочь
2:31
Здоровье

Врач-психотерапевт, супервизор Игорь Лях рассказал, как родителям распознать травлю и помочь своему ребёнку в разрешении конфликта.

Первыми признаками, на которые стоит обратить внимание, могут быть длительное напряжение у ребёнка, нежелание идти в школу, жалобы на плохое самочувствие. Обычно у ребёнка, подвергающегося буллингу, унылое выражение лица, наблюдается слабость, плаксивость, снижение любопытства и интереса к занятиям, которые раньше доставляли удовольствие.

Если родители заметили изменения в поведении ребёнка, то для начала необходимо выстроить доверительные отношения с ним и выяснить о том, что происходит в коллективе, с кем он общается.

Когда родители убедились, что их ребёнок подвергся травле, необходимо незамедлительно решать ситуацию. Игорь Лях советует первым делом оказать эмоциональную поддержку ребёнку, а также прояснить ситуацию с другими взрослыми, которые связаны с ребёнком, например, педагогами, тренером, воспитателями. Лишь после этого необходимо разработать план по защите ребёнка.

"Ни в коем случае нельзя пытаться своими силами воздействовать на других детей без прояснения ситуации, потому что вы можете оказаться в ситуации заблуждения или в ситуации собственного эмоционального аффекта. И также ни в коем случае взрослым нельзя игнорировать ситуацию травли ребёнка", — советует Игорь Лях.

Бывают ситуации, когда родители узнают, что их ребёнок является зачинщиком травли. Первое, что нужно сделать — выяснить, что случилось между детьми. Ребёнку-зачинщику обязательно нужна консультация психолога, заявляет психотерапевт. Главное, чем ещё могут помочь родители этого ребёнка — это не отвергать его.

Более того в разрешении конфликта помимо родителей должны участвовать все взрослые, имеющие отношение к коллективу, в котором произошёл конфликт: классный руководитель, школьный психолог, социальный педагог, тренер и руководитель учреждения, передаёт Om1 Новосибирск.

Если травля происходит, когда ребёнок оторван от родителей, например, в детском или спортивном лагере. Тогда родители обязательно должны поддерживать ребёнка дистанционно и выяснить у тренера или вожатого, в курсе ли он, что в коллективе разгорелся конфликт.

Уточнения

Тра́вля (бу́ллинг — англ. bullying, в переводе запугивание) — агрессивное преследование, издевательство над одним из членов коллектива со стороны другого, но также часто группы лиц, не обязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива. Травлю организует один агрессор, иногда с сообщниками, а большинство остаются свидетелями. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, таким образом, травля отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны. Травля может быть и в физической, и в психологической форме. Проявляется во всех возрастных и социальных группах. В сложных случаях может принять некоторые черты групповой преступности.

Психотерапевт — человек, получивший специальную подготовку по психотерапии. В СССР «психотерапевтами» называли врачей определённой специализации, хотя в других странах этот термин используется иначе. Высшее образование по психологии само по себе, так же как медицинское образование и специализация по психиатрии не даёт подготовки по психотерапии. На сегодняшний момент можно разделить медицинскую и немедицинскую психотерапию. В медицине различают норму и патологию, то есть здоровое состояние и болезнь. Психотерапия в данном случае ориентирована на представление о норме. В то же время, в психотерапии могут нуждаться здоровые люди, стремящиеся достигнуть с помощью неё своих личностных целей. Психотерапия в этом случае ориентирована на потребности клиента. В настоящее время в РФ осуществляется работа по разработке законопроекта о разграничении медицинской и немедицинской психотерапии. Научные основы психотерапии разрабатываются в ряде федеральных научных учреждений.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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