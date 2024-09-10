Невозможность наклонить голову может означать, что жить осталось считанные часы

Менингит можно отличить по неспособности больного наклонить голову, подсказал врач

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В августе 17-летняя чемпионка Самарской области по сап-серфингу буквально за сутки сгорела от менингококковой инфекции. Правильный диагноз ей поставили за несколько часов до смерти, когда надежды уже не было.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, CC BY-SA 4.0

Менингит — болезнь очень опасная, прокомментировал президент Межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семён Гальперин в интервью Радио 1.

"Без специфического лечения такая болезнь грозит летальным исходом. Она бывает достаточно редко, не все врачи сталкивались с этой патологией. И это, конечно, показание к экстренной госпитализации и к проведению серьёзной терапии", — подчеркнул он.

Он допустил, что к трагическому исходу могла привести ошибка его коллег, не разглядевших сразу смертоносный недуг. "Это могла быть врачебная ошибка, но чем она вызвана, нужно разбираться. Может, причина в том, что "клиника" была стёрта: не всегда врач может сразу разобраться, если нет признаков конкретного заболевания, которое может развиваться очень быстро. Здесь непредсказуемые вещи. И смертность от менингита очень высокая. Это тяжёлая патология", — пояснил собеседник издания.

Он подсказал признаки, которые должны насторожить даже неспециалиста: ригидность затылочных мышц, когда человек не может нагнуть голову, очень выраженные головные боли с высокой температурой, ломота и тяжесть во всём теле.

"Нужно обращаться к специалисту в любом случае", — призвал Гальперин.

Медикам же он посоветовал госпитализировать тех больных, по поводу которых возникают сомнения. "Пусть лучше будет больше госпитализацией, чем такого, что пропустили какое-то заболевание, и человек умирает", — заключил врач.

Уточнения

Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит.п. лат. meningis «мозговая оболочка» + суффикс -itis «воспаление») — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга. Менингит возникает как самостоятельное заболевание или как осложнение другого процесса. Наиболее часто встречающиеся симптомы менингита — головная боль, ригидность затылочных мышц одновременно с лихорадкой, изменённым состоянием сознания и чувствительностью к свету (фотофобией) или звуку.

