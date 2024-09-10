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Невозможность наклонить голову может означать, что жить осталось считанные часы

Менингит можно отличить по неспособности больного наклонить голову, подсказал врач
1:51
Здоровье

В августе 17-летняя чемпионка Самарской области по сап-серфингу буквально за сутки сгорела от менингококковой инфекции. Правильный диагноз ей поставили за несколько часов до смерти, когда надежды уже не было.

Менингит можно отличить по неспособности больного наклонить голову, подсказал врач
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, CC BY-SA 4.0

Менингит — болезнь очень опасная, прокомментировал президент Межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семён Гальперин в интервью Радио 1.

"Без специфического лечения такая болезнь грозит летальным исходом. Она бывает достаточно редко, не все врачи сталкивались с этой патологией. И это, конечно, показание к экстренной госпитализации и к проведению серьёзной терапии", — подчеркнул он.

Он допустил, что к трагическому исходу могла привести ошибка его коллег, не разглядевших сразу смертоносный недуг. "Это могла быть врачебная ошибка, но чем она вызвана, нужно разбираться. Может, причина в том, что "клиника" была стёрта: не всегда врач может сразу разобраться, если нет признаков конкретного заболевания, которое может развиваться очень быстро. Здесь непредсказуемые вещи. И смертность от менингита очень высокая. Это тяжёлая патология", — пояснил собеседник издания.

Он подсказал признаки, которые должны насторожить даже неспециалиста: ригидность затылочных мышц, когда человек не может нагнуть голову, очень выраженные головные боли с высокой температурой, ломота и тяжесть во всём теле.

"Нужно обращаться к специалисту в любом случае", — призвал Гальперин.

Медикам же он посоветовал госпитализировать тех больных, по поводу которых возникают сомнения. "Пусть лучше будет больше госпитализацией, чем такого, что пропустили какое-то заболевание, и человек умирает", — заключил врач.

Уточнения

Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит.п. лат. meningis «мозговая оболочка» + суффикс -itis «воспаление») — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга. Менингит возникает как самостоятельное заболевание или как осложнение другого процесса. Наиболее часто встречающиеся симптомы менингита — головная боль, ригидность затылочных мышц одновременно с лихорадкой, изменённым состоянием сознания и чувствительностью к свету (фотофобией) или звуку.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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