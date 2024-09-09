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Раскрыта повышающая риск болезни Альцгеймера пагубная привычка

The Sun: ковыряние в носу может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера
Здоровье

Издание The Sun, ссылаясь на ряд исследований, называет ковыряние в носу вредной привычкой, которая может повышать риск развития болезни Альцгеймера.

The Sun: ковыряние в носу может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера
Фото: Wikipedia by Rondell Melling, CC BY-SA 3.0

В материале утверждается, что повреждение слизистой носа при ковырянии облегчает проникновение в кровоток бактерий, вирусов и грибков. Развивающееся в результате воспаление может затрагивать головной мозг, что с возрастом способно привести к повреждению клеток мозга и стать причиной слабоумия, в частности болезни Альцгеймера. Людям, которые не могут избавиться от этой привычки, рекомендуется чаще мыть руки, чтобы минимизировать риски.

Однако учёные подчёркивают, что проникновение бактерий через поврежденную слизистую носа — лишь один из множества факторов, которые могут влиять на здоровье мозга. Основной причиной болезни Альцгеймера считается накопление в мозге бета-амилоидных пептидов и тау-белка, что приводит к гибели нейронов.

Также определенную роль в развитии деменции могут играть нейровоспалительные процессы, вызванные травмами и инфекциями.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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