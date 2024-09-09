Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сильнее всего по Москве цены на новостройки упали в Молжаниновском районе
Между Бишкеком и Москвой возобновится железнодорожное сообщение
The Sun: ковыряние в носу может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера
В ГД хотят принять закон, обязующий супружескую пару посещать психолога перед разводом
В Госдуме ответили на запрет регистрации аккаунта Google с российским номером фразой "корпорация встала на сторону зла"
Как правильно готовить овсянку, чтобы снизить холестерин
Врач Ашихмин: одна несложная привычка повысит сопротивляемость инфекциям
Советы по использованию растительного масла в быту
Спрос на зимние туры взлетел: куда стремятся россияне в праздники

Терапевт назвал ранние признаки опухоли мозга

Daily Mirror: на опухоль мозга могут указывать частые и усиливающиеся головные боли
Здоровье

Ранние симптомы опухоли мозга могут быть малозаметными, что делает их легко пропускаемыми, предупредил терапевт Чун Тан. В интервью изданию Daily Mirror он перечислил первые признаки этого опасного состояния.

Daily Mirror: на опухоль мозга могут указывать частые и усиливающиеся головные боли
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

По словам врача, частые или усиливающиеся головные боли могут указывать на рост новообразования в мозге. Эти боли имеют характерные особенности: они отличаются по ощущениям от мигрени и головных болей напряжения, продолжаются долгое время и часто начинаются ночью или утром.

Терапевт также отметил, что тревожными симптомами могут быть нечеткость зрения, двоение в глазах или потеря периферического зрения.

"Если вам трудно сосредоточиться или вы замечаете необычные слепые пятна, стоит провериться", — уверен специалист.

Кроме того, проблемы с равновесием или ходьбой могут возникнуть, если опухоль развивается в отделах мозга, отвечающих за двигательную активность.

Тан также предупредил, что опухоль мозга иногда проявляется нетипично. Например, у человека могут быть постоянная беспричинная тошнота, рвота или симптомы, похожие на грипп, которые не проходят. Врач также призвал немедленно обратиться к специалисту при внезапной потере сознания или приступе.

Тан подчеркнул, что перечисленные симптомы не обязательно указывают на опухоль мозга. Однако при их появлении важно проявить осторожность и пройти обследование.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Рецепт вяленых помидоров в микроволновке
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Крупные города Украины и вся линия фронта ожидают ударов иранских ракет Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Последние материалы
В Госдуме ответили на запрет регистрации аккаунта Google с российским номером фразой "корпорация встала на сторону зла"
Как правильно готовить овсянку, чтобы снизить холестерин
Врач Ашихмин: одна несложная привычка повысит сопротивляемость инфекциям
Советы по использованию растительного масла в быту
Спрос на зимние туры взлетел: куда стремятся россияне в праздники
Врач Березников предостерёг от чрезмерного употребления дрожжевых изделий
Обновлённый внедорожник Hyundai Tucson начали выпускать в Казахстане
Спасатели локализовали крупный пожар на Уралмаше в Екатеринбурге
Google ограничил возможность регистрации аккаунта на российский номер. Почему это произошло?
Врач Лялите: утренняя зарядка считается самой полезной привычкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.