Терапевт назвал ранние признаки опухоли мозга

Daily Mirror: на опухоль мозга могут указывать частые и усиливающиеся головные боли

Ранние симптомы опухоли мозга могут быть малозаметными, что делает их легко пропускаемыми, предупредил терапевт Чун Тан. В интервью изданию Daily Mirror он перечислил первые признаки этого опасного состояния.

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По словам врача, частые или усиливающиеся головные боли могут указывать на рост новообразования в мозге. Эти боли имеют характерные особенности: они отличаются по ощущениям от мигрени и головных болей напряжения, продолжаются долгое время и часто начинаются ночью или утром.

Терапевт также отметил, что тревожными симптомами могут быть нечеткость зрения, двоение в глазах или потеря периферического зрения.

"Если вам трудно сосредоточиться или вы замечаете необычные слепые пятна, стоит провериться", — уверен специалист.

Кроме того, проблемы с равновесием или ходьбой могут возникнуть, если опухоль развивается в отделах мозга, отвечающих за двигательную активность.

Тан также предупредил, что опухоль мозга иногда проявляется нетипично. Например, у человека могут быть постоянная беспричинная тошнота, рвота или симптомы, похожие на грипп, которые не проходят. Врач также призвал немедленно обратиться к специалисту при внезапной потере сознания или приступе.

Тан подчеркнул, что перечисленные симптомы не обязательно указывают на опухоль мозга. Однако при их появлении важно проявить осторожность и пройти обследование.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

