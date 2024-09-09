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Врач раскрыл, как физические нагрузки улучшают сопротивляемость инфекциям

Врач Ашихмин: одна несложная привычка повысит сопротивляемость инфекциям
1:04
Здоровье

Умеренные физические нагрузки оказывают положительное влияние на иммунную систему, сообщил радиостанции "Говорит Москва" кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин. Чтобы избежать травм суставов, врач советует перед началом тренировок проконсультироваться с ортопедом или спортивным врачом для освоения правильной техники движений.

Врач Ашихмин: одна несложная привычка повысит сопротивляемость инфекциям
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

"Физические нагрузки могут улучшить сопротивляемость инфекциям. Там достаточно сложные разные иммунные механизмы, которые сейчас изучаются. Эволюционно мы в ответ на стресс должны отвечать какой-то физической активностью, повышением, улучшением физической формы собственной", — уточнил врач.

Специалист пояснил, что улучшение работы нервной системы способствует укреплению иммунной системы. Однако для бега необходимо подобрать подходящие кроссовки. Если планируются серьёзные пробежки, рекомендуется обратиться к ортопеду и спортивному врачу, чтобы они обучили правильной технике бега.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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