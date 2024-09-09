Врач раскрыл, как физические нагрузки улучшают сопротивляемость инфекциям

Врач Ашихмин: одна несложная привычка повысит сопротивляемость инфекциям

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Умеренные физические нагрузки оказывают положительное влияние на иммунную систему, сообщил радиостанции "Говорит Москва" кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин. Чтобы избежать травм суставов, врач советует перед началом тренировок проконсультироваться с ортопедом или спортивным врачом для освоения правильной техники движений.

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"Физические нагрузки могут улучшить сопротивляемость инфекциям. Там достаточно сложные разные иммунные механизмы, которые сейчас изучаются. Эволюционно мы в ответ на стресс должны отвечать какой-то физической активностью, повышением, улучшением физической формы собственной", — уточнил врач.

Специалист пояснил, что улучшение работы нервной системы способствует укреплению иммунной системы. Однако для бега необходимо подобрать подходящие кроссовки. Если планируются серьёзные пробежки, рекомендуется обратиться к ортопеду и спортивному врачу, чтобы они обучили правильной технике бега.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов.

