Невролог раскрыл, какая привычка наиболее полезна для здоровья

Врач Лялите: утренняя зарядка считается самой полезной привычкой

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утренняя зарядка является одной из самых полезных привычек, рассказала в интервью KP. RU терапевт и невролог Иоланта Лялите. Она отметила, что утренние упражнения особенно полезны для людей с гипертонией и гипотонией, а также для тех, кто страдает от головных болей и мигреней.

Фото: flickr.com by Matthew Ragan, CC BY-SA 2.0

"Самая полезная привычка, которая делает ваш день лучше, это утренняя зарядка. В советское время будто бы никто не сомневался в пользе этого ритуала, был своеобразный культ зарядки: утром по радио, на производствах, в лагерях и школах. Сейчас уже мало кто практикует зарядку. И очень жаль… Ничто так не бодрит с утра, как зарядка!" — пояснила врач.

Невролог подчеркнула, что утренняя зарядка помогает поддерживать хорошую физическую форму и здоровый вес, способствует пробуждению и улучшает настроение. Чтобы улучшить самочувствие, стоит включить эту полезную привычку в свой распорядок дня. Кроме того, рекомендуется добавить ещё одну полезную привычку — регулярное питание в одно и то же время каждый день.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



Артериальная гипотензи́я (др.-греч. ὑπό «под, внизу» + τόνος «натяжение; тон») — снижение артериального давления более чем на 20 % от исходного/обычных значений или в абсолютных цифрах — ниже 100 мм рт. ст. систолического давления или 60 мм рт. ст. среднего артериального давления. Снижение давления может быть острым и хроническим.

