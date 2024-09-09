Врач раскрыл, кому важно есть рыбу два раза в неделю

Врач Братусь: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно часто есть рыбу

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рыба является ценным источником не только полезных кислот Омега-3 и Омега-6, но и других микроэлементов и витаминов, которые сложно получить из других продуктов. Терапевт Михаил Братусь рекомендует употреблять рыбу один-два раза в неделю.

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Врач объясняет, что полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 играют важную роль в поддержании здоровья человека. Они служат строительным материалом для клеток мозга и способствуют снижению уровня "плохого" холестерина в крови. Особенно важны Омега-3 и Омега-6 для детей. По словам Михаила Братусь, полностью заменить рыбу, богатую этими элементами, другими продуктами невозможно.

"В медицине есть такое понятие, как "среднеземноморская диета", которая включает в себя употребление рыбной продукции не менее 1-2 раз в неделю. Данная диета особенно показана людям, страдающими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, нейродегенеративными заболеваниями, жировым гепатозом и онкологическими заболеваниями", — объяснил специалист в интервью для РИАМО.