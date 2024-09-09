Врач раскрыла пользу цинка и селена для мужчин

Правильное питание, режим и качественный сон являются одними из ключевых факторов для поддержания мужского здоровья. Об этом рассказала NEWS.ru диетолог София Кованова.
Специалист пояснила, что определённые продукты могут влиять на рецепторы гормонов. Естественная выработка тестостерона происходит благодаря питанию и добавкам, которые способствуют росту мышц. Помимо этого, они помогают регулировать уровень половых гормонов, повышают силу и усиливают либидо.
"Для здоровья мужчин нужны на постоянной основе цинк, селен, витамины группы В, В12, жирные кислоты, аллицин (из аминокислоты цистеина) увеличивает приток крови к половым органам", — отметила врач.
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