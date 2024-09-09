Врач раскрыла пользу цинка и селена для мужчин

Врач Кованова: здоровье мужчин укрепляет пища, богатая цинком и селеном

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное питание, режим и качественный сон являются одними из ключевых факторов для поддержания мужского здоровья. Об этом рассказала NEWS.ru диетолог София Кованова.

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Специалист пояснила, что определённые продукты могут влиять на рецепторы гормонов. Естественная выработка тестостерона происходит благодаря питанию и добавкам, которые способствуют росту мышц. Помимо этого, они помогают регулировать уровень половых гормонов, повышают силу и усиливают либидо.

"Для здоровья мужчин нужны на постоянной основе цинк, селен, витамины группы В, В12, жирные кислоты, аллицин (из аминокислоты цистеина) увеличивает приток крови к половым органам", — отметила врач.