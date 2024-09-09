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Перечислены неожиданные признаки рака языка

Боль в ухе и потеря веса могут быть симптомами рака языка — онколог
1:17
Здоровье

Опухоли языка составляют значительную часть (55%) от общего числа онкологических заболеваний головы и шеи. Распознать злокачественное образование на раннем этапе можно по ряду признаков, поделилась с порталом "Страсти" врач-онколог Оксана Овсий.

Боль в ухе и потеря веса могут быть симптомами рака языка — онколог
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Прежде всего, стоит обратить внимание на язвы в полости рта, которые долго не заживают. Тревожными сигналами также являются боль во рту, кровотечения, уплотнения или утолщения языка. Поскольку опухоль может развиваться и в области горла, увеличенные лимфоузлы на шее также должны насторожить. Дополнительными симптомами могут быть кровохарканье, необъяснимая потеря веса, боль в ухе, а также уплотнения в задней части рта, горле или на шее.

"Лечение рака языка может включать разные методики в различных комбинациях: хирургическое лечение, химиотерапию, лучевую терапию, таргетную терапию. Объём операции может быть разной: удаление части языка или языка полностью, а также лимфоузлов. Во многих случаях можно провести реконструкцию с использованием собственных тканей пациента", — уточнила специалист.

Уточнения

Лимфатические узлы (лимфоузлы, лат. nodi lymphatici) или лимфатические фолликулы (лат. folliculus lymphaticus) — периферический орган лимфатической системы, выполняющий функцию биологического фильтра, через который протекает лимфа, поступающая от органов и частей тела

Кровохарканье или гемоптизис, — откашливание мокроты с кровью из гортани, бронхов или лёгких.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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Боль в ухе и потеря веса могут быть симптомами рака языка — онколог
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