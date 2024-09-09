Российские учёные обнаружили способ ликвидировать раковые клетки без вреда для здоровых

В МГМУ им. Сеченова разработали наночастицы для лечения рака

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные МГМУ имени Сеченова разработали инновационный способ борьбы с раком, который, в отличие от традиционной химиотерапии, не оказывает негативного влияния на здоровые клетки. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на результаты исследования.

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Суть метода заключается в использовании наночастиц, которые способны накапливаться в стенках сосудов, снабжающих опухоль питательными веществами. Постепенно из наночастиц высвобождается лекарственный препарат, который целенаправленно воздействует исключительно на ткани опухоли, уничтожая её изнутри. При этом здоровые клетки остаются нетронутыми, что сводит к минимуму риск возникновения побочных эффектов.

"Химиотерапия может приводить к тяжёлым последствиям для организма, поэтому мы разрабатываем систему, которая будет прицеливаться точно, как иголочкой, прямо в опухоль", — объяснили учёные.

Учёные уверены, что в будущем эти наночастицы смогут стать универсальным инструментом для доставки практически любых химиотерапевтических препаратов. На данный момент система успешно прошла тестирование на клеточных линиях, и начались эксперименты на животных.

Уточнения

Наночастица (англ. nanoparticle) — изолированный твёрдофазный объект, имеющий отчётливо выраженную границу с окружающей средой, размеры которого во всех трёх измерениях составляют от 1 до 1000 нм.

