Россиян предостерегли о возможных проблемах со здоровьем из-за умных часов

Учёный Панов: из-за ремешков от смарт-часов может возникнуть аллергия

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Силиконовые и резиновые браслеты, применяемые в смарт-часах, могут представлять потенциальную угрозу для здоровья, несмотря на их удобство. Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов подчеркнул, что одним из возможных рисков является развитие аллергических реакций, включая контактный дерматит, проявляющийся в виде покраснения, зуда, высыпаний или отёка на коже, как сообщает Газета.Ru.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Public Domain

Аллергия может быть вызвана как самим силиконом, так и добавками, используемыми в процессе его производства. Постоянное ношение браслета приводит к тому, что кожа под ним остаётся влажной, а пористая структура материала создаёт благоприятные условия для размножения бактерий и грибков.

"Кроме того, под ремешок могут попасть споры возбудителей лишаев, например, от собак или других домашних животных", — сообщил Алексей Панов.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.



Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.

