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Названы болезни, вызывающие перхоть

Врач Анпилогова: перхоть может указывать на аутоиммунные заболевания
1:12
Здоровье

Многие считают перхоть лишь косметической проблемой и пытаются решить её с помощью обычных шампуней и аптечных средств. Однако, как заявила РИАМО врач-дерматовенеролог, косметолог Екатерина Анпилогова, это неправильный подход.

Врач Анпилогова: перхоть может указывать на аутоиммунные заболевания
Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

"Мало кто знает, что перхоть может быть синдромом серьёзных заболеваний — не только кожных, но и аутоиммунных", — сообщила врач.

По ее словам, при незначительном шелушении кожи головы можно использовать шампуни, регулирующие выработку кожного сала. В остальных случаях необходимо обратиться к специалисту. Перхоть может быть симптомом таких заболеваний, как себорейный или контактный дерматит, экзема, стригущий лишай и псориаз. Также на ее появление и усугубление может влиять стресс.

Врач подчеркнула, что лечение перхоти — это длительный процесс, который нельзя прерывать. Важно выявить причину шелушения кожи головы. В период лечения необходимо соблюдать диету, поддерживать водный баланс и потреблять достаточное количество витаминов и минералов, добавила дерматовенеролог.

Уточнения

Пе́рхоть (медицинское название: лат. pityriasis — отруби) — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени. 

Экзема (др.-греч. ἔκζεμα — высыпание на коже, от ἐκζέω — вскипаю) — острое или хроническое (рецидивирующее) незаразное заболевание кожи, обусловленное серьёзным воспалением преимущественно сосочкового слоя дермы и очаговым спонгиозом шиповатого эпидермиса, проявляющаяся полиморфно зудящей сыпью.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
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