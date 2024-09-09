Названо одно условие для распространения ортонайровируса в случае его завоза в Россию

Вирусолог Чепурнов: в энцефалитных клещах нашли не менее 20-25 возбудителей

3:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Китае выявили новую инфекцию. Заболевшего укусил клещ на болоте. ДНК- и РНК-тесты идентифицировали ранее неизвестный вирус группы ортонайровирусов, в которую входят несколько переносимых клещами вирусов, в том числе конго-крымская геморрагическая лихорадка.

Фото: Mos.ru by Максим Денисов, CC BY 4.0

В России циркуляция ортонайровируса не зафиксирована, ведётся мониторинг, отчитался Роспотребнадзор.

"Это с одной стороны ничего не гарантирует", — прокомментировал глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Завоз вполне возможен, сообщил он "Правде.Ру". "Чисто теоретически, скорее, можно завезти вирус, впрочем, и клещей — тоже, потому что поток нашей торговли с Китаем очень высок. Вопрос: эти клещи уживутся ли здесь климатически или нет? Зайдёт ли занос такого клеща? Будет ли ему здесь комфортно? Или ему, не дай бог, будет суперкомфортно?" — заметил специалист.

Рост числа выявленных инфекций он объяснил развитием технологий и научных методов. "Дело в том, что идёт очень бурный рост биотехнологий как таковой. В связи с этим становится легко очень быстро зачитать геном любого материала, выделенного от человека. И поэтому начинают сейчас, и этот процесс будет, может быть, даже нарастать, активно выделять то, что раньше мы не понимали, считали там какой-нибудь проходящей лихорадкой, или там ОРЗ, ОРВИ приписывали и так далее. Сейчас появляется возможность дифференцировать всё это дело".

"Мы знаем, например, на сегодняшний день, что клещи, про которых мы раньше знали только то, что они заражают человека клещевым энцефалитом, сегодня мы выделяем от этих клещей или распознаём не меньше 20-25 возбудителей вирусного и бактериального характера. При этом только 3-4-5 из них мы дифференцируем для того, чтобы немедленно принять меры, потому что они действительно тяжёлые — это главным образом сам клещевой энцефалит и боррелиоз", — рассказал вирусолог.

"Поэтому появление нового — это не появление даже, а науке стал известен новый возбудитель. Пока ничего такого супертревожного в этом не просматривается", — подытожил он.

Быстрой идентификации новых патогенов способствуют и значительные усилия, прилагаемые властями разных стран, которые дополнительно подстегнула недавняя пандемия коронавируса. По словам Чепурнова, в США работают десятки институтов с разбросанными по всему миру лабораториями, в Китае открылось шесть центров — это только те, о которых официально известно. Они получают для исследования все хоть сколько-нибудь подозрительные материалы. "Это позволяет постоянно держать руку на пульсе", — подчеркнул он.

И нам нужно к этому стремиться: "Времена, когда было достаточно наличия одного института вирусологического гражданского и одного военного, как было в 80-90-х годах, прошли, сегодня должно быть большое количество институтов".

"И таким образом очень быстро составлять и генетические портреты, что из себя представляет вирус, и быстро организовать понимание того, как это можно культивировать и изучать, и так далее. Чем больше таких организаций, тем шире и глубже будет наше понимание реальной ситуации в природе и реальной ситуации с бытовой эпидемиологией", — заключил профессор.