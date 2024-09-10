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Педиатр рассказала, чем опасны наборы для пирсинга, продаваемые на маркетплейсах

Педиатр: наборы для домашнего пирсинга с маркетплейсов опасны для здоровья
1:44
Здоровье

В последнее время наблюдается рост популярности дешёвых наборов для пирсинга, доступных на маркетплейсах. В такие наборы входят украшения и иглы для прокалывания. Многие подростки решаются на самостоятельное проведение процедуры, несмотря на возможные риски.

Педиатр: наборы для домашнего пирсинга с маркетплейсов опасны для здоровья
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Charlzfru, PDM

Врач-педиатр Елена Куркова предупреждает об опасности пирсинга, выполненного некачественными материалами и в домашних условиях. Она отмечает, что такой пирсинг значительно повышает риск инфекционных заболеваний и должен проводиться только квалифицированными специалистами в специализированных салонах.

Также эксперт подчёркивает, что неправильное выполнение прокола может привести к серьёзным последствиям, таким как онемение мышц, потеря вкусовых ощущений, нарушения речи и другие опасные осложнения.

Педиатр также обращает внимание на то, что использование необработанных инструментов и материалов в домашних условиях может привести к заражению крови и повреждению близлежащих тканей.

Ввиду значительной опасности для здоровья кустарные наборы для самостоятельного пирсинга следует запретить к продаже на маркетплейсах, подчеркнула врач.

"Что касается наборов для пирсинга с маркетплейсов. Их следует запретить. Мало того, что дети травмируют себя во время процедуры, ведь судя по отзывам у многих застревает игла при проколе, так еще и к стерильности инструментов есть большие претензии. Эксплуатация подобных необработанных инструментов в домашних условиях может привести к заражению крови", — сказала Куркова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Уточнения

Пи́рсинг (англ. piercing — «прокол») — одна из форм модификаций тела, создание прокола, в котором носят украшения. Само понятие «пирсинг» может относиться как к процессу прокалывания, так и к отверстиям, сделанным посредством прокалывания.
Причины того, чтобы делать или не делать пирсинг, могут быть самыми разнообразными. Некоторые делают проколы из религиозных или духовных соображений, другие руководствуются потребностью в самовыражении, эстетической ценностью, желанием улучшить сексуальные переживания, подтвердить свою принадлежность к культуре или выразить протест против неё. Некоторые разновидности пирсинга остаются спорными, особенно в отношении молодёжи. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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