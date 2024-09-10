Врач рассказал, какие меры помогут защититься от гриппа

Врач Сахаров для защиты от гриппа посоветовал вакцинироваться и чаще мыть руки

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грипп — это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Он передаётся от инфицированных людей воздушно-капельным путём и поражает верхние дыхательные пути.

Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, CC BY 2.0

Большинство людей переносят грипп в лёгкой форме, однако некоторые сталкиваются с тяжёлыми осложнениями, такими как пневмония, бронхит, отит, синусит, миокардит, менингит и другими. Об этом напомнил кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров.

Для предотвращения распространения гриппа и снижения риска развития осложнений важно соблюдать профилактические меры, подчеркнул эксперт. Наиболее эффективный метод профилактики — вакцинация. Она обеспечивает защиту от актуальных штаммов вируса гриппа и снижает вероятность заболевания.

"Наиболее эффективным методом защиты от гриппа является вакцинация. Именно вакцина обеспечивает защиту от наиболее актуальных в данном эпидемиологическом сезоне видов вируса гриппа", — сказал Сахаров в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

По словам врача, кроме вакцинации существуют и другие способы профилактики гриппа:

избегайте близкого контакта с больными людьми;

регулярно мойте руки с мылом или используйте антисептические средства;

проводите влажную уборку и проветривание помещений;

укрепляйте иммунитет с помощью правильного питания, физической активности и здорового образа жизни.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие. Выделяется среди острых респираторных вирусных инфекций у людей из-за возможного тяжёлого течения болезни. Грипп ассоциируется с высокой смертностью во время пандемий, эпидемий и спорадических вспышек. Пандемии гриппа случаются примерно каждые 50 лет, эпидемии же наблюдаются чаще. Вспышки сезонного гриппа ежегодно происходят почти во всём мире. Наиболее частой причиной сезонного гриппа являются вирусы гриппа A, также только эти вирусы гриппа известны как причина пандемий.





Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний. Успешная вакцинация приводит к иммунизации. Понятия «вакцинация» и «иммунизация» на практике часто используются взаимозаменяемо, однако вакцинация подразумевает лишь процесс введения вакцины, в то время как под иммунизацией понимают как процесс введения вакцины, так и последующий процесс формирования иммунитета от соответствующего заболевания. Вакцинация является простым, эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных болезней до контакта с их возбудителем.

