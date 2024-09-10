Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Метриум": средняя цена московских новостроек поднялась почти до 506 тысяч рублей за кв. м.
В Сочи прогнозируют сильную жару 11 сентября
Названы запахи парфюмов, которые раздражают окружающих
Туристка раскрыла секреты экономии в Египте
TAJ: найдена самая близкая пара сверхмассивных черных дыр из известных науке
Ошибки, которые допускают люди при создании акцентных стен
Расширение модельного ряда: "Соллерс" добавит в него гибридные пикапы
Итальянский тренер Бенедетти во время матча своей команды выбежал на поле
Ужин для всей семьи: рецепт капустной запеканки с фаршем

Световое загрязнение в городах влияет на риск развития болезни Альцгеймера

Frontiers: из-за светового загрязнения риск развития болезни Альцгеймера возрастает
1:12
Здоровье

Световое загрязнение повышает риск развития болезни Альцгеймера, особенно у молодых людей до 65 лет. Это связано с индивидуальными генетическими особенностями и образом жизни в крупных городах. Об этом сообщает портал Medical Xpress, ссылаясь на результаты исследования, опубликованные в Frontiers in Neuroscience.

Frontiers: из-за светового загрязнения риск развития болезни Альцгеймера возрастает
Фото: flickr.com by carrotmadman6, CC BY 2.0

Световое загрязнение вызывает засвечивание ночного неба искусственным освещением. В некоторых регионах ночи практически не бывает из-за уличного освещения и других источников света.

Исследования показывают, что для молодых людей световое загрязнение является более важным фактором риска, чем диабет или гипертония.

"Некоторые генотипы, связанные с ранним началом болезни Альцгеймера, могут усиливать реакцию организма на различные биологические стрессы, что, в свою очередь, может объяснить повышенную уязвимость к ночному освещению", — сообщили авторы исследования.

Специалисты рекомендуют принимать меры для защиты от светового загрязнения, например, использовать плотные шторы или маски для сна.

Уточнения

Световое загрязнение (засветка неба) — засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы, мешая проведению астрономических наблюдений и изменяя биоритмы живых существ, приводя к гибели некоторых из них. Иногда это явление также называют световым смогом.
Световым загрязнением называют также наличие нежелательного, неподходящего или чрезмерного искусственного освещения для человека.

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915). Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания. Общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Обсудить
Популярное
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями
Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Театр на Трубной открыл сезон яркой премьерой — "Дамой с камелиями" Анжела Якубовская Атака БПЛА на Москву: погибли люди, сгорели десятки квартир в многоэтажках Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин
Сводка с фронта: "элитная" бригада ВСУ отступает на Курском фронте, потеря Покровска будет крахом для Киева
Экономия без потерь: как создать стильную гостиную на скромный бюджет
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Последние материалы
Ошибки, которые допускают люди при создании акцентных стен
Frontiers: из-за светового загрязнения риск развития болезни Альцгеймера возрастает
Расширение модельного ряда: "Соллерс" добавит в него гибридные пикапы
Итальянский тренер Бенедетти во время матча своей команды выбежал на поле
Ужин для всей семьи: рецепт капустной запеканки с фаршем
Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку строительных материалов
Театр на Трубной открыл сезон яркой премьерой — "Дамой с камелиями"
Мошенник заработал около 1,5 млн рублей на 14 автоподставах во Владивостоке
В Израиле рассказали о смелом шаге России в экономике
Когда убирать урожай моркови с грядки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.