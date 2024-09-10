Световое загрязнение в городах влияет на риск развития болезни Альцгеймера

Frontiers: из-за светового загрязнения риск развития болезни Альцгеймера возрастает

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Световое загрязнение повышает риск развития болезни Альцгеймера, особенно у молодых людей до 65 лет. Это связано с индивидуальными генетическими особенностями и образом жизни в крупных городах. Об этом сообщает портал Medical Xpress, ссылаясь на результаты исследования, опубликованные в Frontiers in Neuroscience.

Фото: flickr.com by carrotmadman6, CC BY 2.0

Световое загрязнение вызывает засвечивание ночного неба искусственным освещением. В некоторых регионах ночи практически не бывает из-за уличного освещения и других источников света.

Исследования показывают, что для молодых людей световое загрязнение является более важным фактором риска, чем диабет или гипертония.

"Некоторые генотипы, связанные с ранним началом болезни Альцгеймера, могут усиливать реакцию организма на различные биологические стрессы, что, в свою очередь, может объяснить повышенную уязвимость к ночному освещению", — сообщили авторы исследования.

Специалисты рекомендуют принимать меры для защиты от светового загрязнения, например, использовать плотные шторы или маски для сна.

Уточнения

Световое загрязнение (засветка неба) — засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы, мешая проведению астрономических наблюдений и изменяя биоритмы живых существ, приводя к гибели некоторых из них. Иногда это явление также называют световым смогом.

Световым загрязнением называют также наличие нежелательного, неподходящего или чрезмерного искусственного освещения для человека.



Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915). Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания. Общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо.



