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Пульмонолог оценил вейпы в сравнении с сигаретами

Вейпы не безопаснее сигарет, заявил пульмонолог
1:38
Здоровье » Здоровье и профилактика

Вейпы не безопаснее сигарет, заявил пульмонолог, онколог, торакальный хирург DocMed Сергей Головинский. В телеграм-канале "Доказательная медицина" он описал страшные последствия вейпинга.

Вейпы не безопаснее сигарет, заявил пульмонолог
Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM

Прежде всего это — болезнь вейперов EVALI, по поводу которой уже бьют тревогу минздравы разных стран. Она развивается в течение 90 дней после начала использования электронных систем доставки никотина и проявляется такими симптомами, как:

  • кашель и одышка,
  • боль в груди или животе,
  • тошнота и рвота,
  • головная боль.

Кроме того, возрастает риск развития астмы, неврологических заболеваний и других.

Самое главное, что вейпинг никоим образом не помогает бросить курить и не служит более безопасной альтернативой обычным сигаретам.

  • Из вейпа человек получает больше никотина, чем при выкуривании традиционных сигарет.
  • Прикладываться к вейпу можно без остановки — и это чревато передозировкой. Например, выкуривание одного "танка" (резервуара с жидкостью) может привести к всасыванию до 36 мг никотина, а минимальная летальная доза для человека — 1 мг/кг.
  • Электронные сигарет с никотином могут вызывать истинную зависимость от него даже быстрее, чем табакокурение.

И даже безникотиновый вейп содержит достаточно, чтобы повредить лёгкие: ацетат витамина E, формальдегид, акролеин, ацетальдегид, мелкие частички хрома, никеля и свинца (от паронагревателей).

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Основные части устройства составляют мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-наполнителем. Жидкость обычно содержит никотин и ароматические добавки, в отдельных случаях — тетрагидроканнабинол. Процесс курения электронных сигарет и других подобных устройств называется вейпингом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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