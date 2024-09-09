Пульмонолог оценил вейпы в сравнении с сигаретами

Вейпы не безопаснее сигарет, заявил пульмонолог, онколог, торакальный хирург DocMed Сергей Головинский. В телеграм-канале "Доказательная медицина" он описал страшные последствия вейпинга.
Прежде всего это — болезнь вейперов EVALI, по поводу которой уже бьют тревогу минздравы разных стран. Она развивается в течение 90 дней после начала использования электронных систем доставки никотина и проявляется такими симптомами, как:
Кроме того, возрастает риск развития астмы, неврологических заболеваний и других.
Самое главное, что вейпинг никоим образом не помогает бросить курить и не служит более безопасной альтернативой обычным сигаретам.
И даже безникотиновый вейп содержит достаточно, чтобы повредить лёгкие: ацетат витамина E, формальдегид, акролеин, ацетальдегид, мелкие частички хрома, никеля и свинца (от паронагревателей).
Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Основные части устройства составляют мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-наполнителем. Жидкость обычно содержит никотин и ароматические добавки, в отдельных случаях — тетрагидроканнабинол. Процесс курения электронных сигарет и других подобных устройств называется вейпингом.
В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.