Медик назвала "бессмысленной дороговизной" безглютеновую диету при этом состоянии

Безглютеновая и безказеиновая диеты при аутизме не оправданы, уверена детский невролог, психиатр Ольга Кельн. Она оценила эти ограничения рациона в телеграм-канале диетолога Александра Бурлакова.
Исключаются важные группы продуктов. Отказ от глютена предполагает отсутствие большинства злаковых в рационе, что лишает ребенка львиной доли витаминов и макронутриентов. Исключение казеина означает отсутствие молочных продуктов, которые являются важным источником кальция.
Безглютеновые продукты, растительные виды молока, необходимость готовить ребенку отдельно — всё это деньги, время и нервы, трата которых бессмысленна.
У ребёнка с аутизмом и его родителей и так довольно много причин для переживаний. Следование диете усугубит состояние — запрет мороженого, пиццы и прочих радостей жизнь юному пациенту не скрасит.
Вместе с тем, нужно констатировать, что проблемы с ЖКТ для детей с РАС — довольно частая история. Например, аллергия на молочный белок, реакция на глютен-содержащие продукты и проблемы со стулом. "В этом случае изменение рациона действительно может иметь эффект", — признала врач.
Но ограничивать рацион ребёнка можно только после консультации со специалистом.
Расстро́йство аутисти́ческого спе́ктра (сокр. РАС, англ. autism spectrum disorder, ASD; включает устар. диагнозы: детский аутизм, ранний инфантильный аутизм, атипичный аутизм, аутизм Каннера(ранний детский аутизм(РДА), высокофункциональный аутизм, первазивное расстройство развития без дополнительных уточнений, детское дезинтегративное расстройство и синдром Аспергера (В мае 2013 года диагноз «синдром Аспергера» был исключён из новой редакции DSM (DSM-5), :53) — нейроонтогенетическое расстройство, расстройство психического развития.
Безглютеновая диета — диета, которая предполагает полное исключение пищи, содержащей клейковину (глютен). Безглютеновая диета является единственным признанным в медицине методом лечения целиакии или связанных с этим заболеванием симптомов.
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