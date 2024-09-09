Медик назвала "бессмысленной дороговизной" безглютеновую диету при этом состоянии

Врач предупредила о вреде исключения глютена из рациона детей-аутистов

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безглютеновая и безказеиновая диеты при аутизме не оправданы, уверена детский невролог, психиатр Ольга Кельн. Она оценила эти ограничения рациона в телеграм-канале диетолога Александра Бурлакова.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Во-первых, любые пищевые ограничения создают риск развития дефицитных состояний

Исключаются важные группы продуктов. Отказ от глютена предполагает отсутствие большинства злаковых в рационе, что лишает ребенка львиной доли витаминов и макронутриентов. Исключение казеина означает отсутствие молочных продуктов, которые являются важным источником кальция.

Во-вторых, дорого и бессмысленно

Безглютеновые продукты, растительные виды молока, необходимость готовить ребенку отдельно — всё это деньги, время и нервы, трата которых бессмысленна.

В-третьих, ограничения нанесут психологический вред

У ребёнка с аутизмом и его родителей и так довольно много причин для переживаний. Следование диете усугубит состояние — запрет мороженого, пиццы и прочих радостей жизнь юному пациенту не скрасит.

Вместе с тем, нужно констатировать, что проблемы с ЖКТ для детей с РАС — довольно частая история. Например, аллергия на молочный белок, реакция на глютен-содержащие продукты и проблемы со стулом. "В этом случае изменение рациона действительно может иметь эффект", — признала врач.

Но ограничивать рацион ребёнка можно только после консультации со специалистом.

Уточнения

Расстро́йство аутисти́ческого спе́ктра (сокр. РАС, англ. autism spectrum disorder, ASD; включает устар. диагнозы: детский аутизм, ранний инфантильный аутизм, атипичный аутизм, аутизм Каннера(ранний детский аутизм(РДА), высокофункциональный аутизм, первазивное расстройство развития без дополнительных уточнений, детское дезинтегративное расстройство и синдром Аспергера (В мае 2013 года диагноз «синдром Аспергера» был исключён из новой редакции DSM (DSM-5), ) — нейроонтогенетическое расстройство, расстройство психического развития.



Безглютеновая диета — диета, которая предполагает полное исключение пищи, содержащей клейковину (глютен). Безглютеновая диета является единственным признанным в медицине методом лечения целиакии или связанных с этим заболеванием симптомов.

