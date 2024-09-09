Репродуктолог развеяла два живучих мифа о синдроме поликистозных яичников

Главный репродуктолог DocMed Анна Мгоян развеяла два живучих мифа о синдроме поликистозных яичников (СПКЯ) — весьма распространённом, к сожалению, нарушении женского здоровья.
Нерегулярный цикл осложняет наступление беременности, но женщины с поликистозом могут забеременеть самостоятельно (нерегулярная овуляция — это всё еще овуляция), хотя некоторым из них может потребоваться дополнительная помощью.
Беременность ничего не лечит, однако некоторые женщины отмечают улучшение симптомов СПКЯ после беременности.
СПКЯ диагностируют по наличию не менее двух из этих признаков:
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ, известный также как синдром Штейна—Левенталя) — полиэндокринный синдром, сопровождающийся нарушениями функции яичников (отсутствием или нерегулярностью овуляции, повышенной секрецией андрогенов и эстрогенов), поджелудочной железы (гиперсекреция инсулина), коры надпочечников (гиперсекреция надпочечниковых андрогенов), гипоталамуса и гипофиза.
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