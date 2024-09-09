Репродуктолог развеяла два живучих мифа о синдроме поликистозных яичников

Врач опровергла лечение синдрома поликистозных яичников беременностью

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье Акушерство и гинекология

Главный репродуктолог DocMed Анна Мгоян развеяла два живучих мифа о синдроме поликистозных яичников (СПКЯ) — весьма распространённом, к сожалению, нарушении женского здоровья.

Фото: Freepik by freepik, PDM

1. СПКЯ всегда приводит к бесплодию

Нерегулярный цикл осложняет наступление беременности, но женщины с поликистозом могут забеременеть самостоятельно (нерегулярная овуляция — это всё еще овуляция), хотя некоторым из них может потребоваться дополнительная помощью.

2. Беременность — лекарство от СПКЯ

Беременность ничего не лечит, однако некоторые женщины отмечают улучшение симптомов СПКЯ после беременности.

СПКЯ диагностируют по наличию не менее двух из этих признаков:

клиническая или биохимическая гиперандрогения (оволосение по мужскому типу),

нерегулярный цикл и/или отсутствие овуляции,

изменения на УЗИ или повышенный уровень антимюллерова гормона (новый критерий).

Уточнения

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ, известный также как синдром Штейна—Левенталя) — полиэндокринный синдром, сопровождающийся нарушениями функции яичников (отсутствием или нерегулярностью овуляции, повышенной секрецией андрогенов и эстрогенов), поджелудочной железы (гиперсекреция инсулина), коры надпочечников (гиперсекреция надпочечниковых андрогенов), гипоталамуса и гипофиза.



Антимюллеров гормон (АМГ) — белковая молекула, гормон, ограничивающий процессы чрезмерного роста в репродуктивных органах мужского и женского организмов.

