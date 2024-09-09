Диетолог рассказала, сколько можно есть бекона и кому от него нужно вообще отказаться

Бекон можно иногда включать в рацион, но в ограниченных количествах. Об этом сообщила диетолог Ирина Писарева.
Бекон представляет собой свиное мясо с высоким содержанием жира. Употреблять его следует осторожно, заявила Писарева в интервью изданию "Ридус".
Бекон можно есть только при условии, что уровень холестерина в организме в норме. Если анализы показывают повышенное содержание холестерина в крови, от бекона лучше отказаться, независимо от способа его приготовления. Жирное мясо остается жирным мясом, и его чрезмерное потребление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз.
Даже если нет показаний к полному отказу, специалист рекомендует не употреблять более двух кусочков бекона в день. При этом бекон следует сочетать с другими продуктами, такими как овощи, зелень, цельнозерновой хлеб и яйца, чтобы сохранить баланс в диете.
"Также рекомендуется разнообразить питание, чтобы организм получал различные микроэлементы и витамины", — добавила Ирина Писарева.
Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины. Бекон едят как отдельное блюдо, а также в качестве гарнира (особенно на завтрак) или используют в качестве второстепенного ингредиента для придания вкуса блюдам (например, клаб-сэндвичу). Бекон также используется для шпигования жареного мяса, особенно дичи, включая оленину и фазанов, а также может использоваться как прослойка для слоёв жареного мяса для ароматизации.
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