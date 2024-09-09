Диетолог рассказала, что обязательно должно быть в рационе пожилых людей

Диетолог Гиренко порекомендовала пожилым людям употреблять рыбу не реже 2-3 раз в неделю

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное употребление рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов снижает риск переломов, заболеваний сердца и рака у пожилых людей. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Екатерина Гиренко отмечает, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза пожилым людям следует употреблять рыбу два-три раза в неделю.

Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, PDM

Также, по словам диетолога, полезно включать в рацион растительные масла и минимизировать животные жиры. Субпродукты, такие как печень, почки и мозг, рекомендуется употреблять не чаще одного раза в неделю из-за высокого содержания холестерина. Красное мясо также советуют есть не чаще одного раза в неделю, уточняет Газета.Ru.

Суточная потребность в белке для здоровых пожилых людей составляет 1-1,2 грамма на килограмм массы тела. До 30% животных белков в рационе могут составлять молочные продукты, которые богаты кальцием и снижают риск остеопороза. Норма кальция — 1200 миллиграммов в сутки. Важно включать в рацион продукты с витамином D (норма 800-2000 международных единиц в сутки), напомнила эксперт.

Гиренко советует питаться три-пять раз в день небольшими порциями и избегать переедания. Полноценное питание можно обеспечить методом тарелки, где четверть занимают белки, четверть — сложные углеводы и половину — овощи и фрукты.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. Часто характеризуется ухудшением здоровья, умственных способностей, угасанием функций организма. Некоторые возрастные классификации делят на несколько более коротких периодов жизни человека: пожилой возраст, преклонный возраст и старческий возраст (долгожительство)[уточнить], согласно другим — пожилой возраст не рассматривается как часть старости, которая наступает в 75-76 лет.



Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания. В популярной культуре, в частности, в популярных книгах, диетой чаще всего называют методы снижения избыточной массы тела. Как правило, такие «диеты» не имеют научного обоснования и придуманы людьми, далёкими от диетологии.





