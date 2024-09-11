Можно ли пить растворимый кофе: взгляд без предвзятости

Как растворимый кофе влияет на здоровье человека

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие гурманы брезгливо относятся к растворимому кофе, как и к чайным пакетикам, считая такие напитки низкокачественными. Возможно, они правы: ведь стоит задуматься, как употребление растворимого кофе сказывается на нашем здоровье.

Фото: flickr.com by Демион, CC BY 2.0

Растворимый кофе окружён множеством мифов. Некоторые из них настолько убедительны, что часть людей избегает этого напитка на уровне интуиции. Но насколько обоснованы эти страхи? Может ли растворимый кофе быть безопасным или даже полезным для организма? Разберёмся с этим вопросом, начиная с процесса его производства.

Как производят растворимый кофе?

Процесс создания растворимого кофе состоит из нескольких этапов:

Кофейные зёрна обжариваются и измельчаются, что пока не вызывает вопросов. Из этих зёрен варится концентрированный кофейный экстракт. Концентрат затем высушивается под высоким давлением, и на выходе мы получаем те самые гранулы, с которыми все знакомы.

Полезные свойства растворимого кофе

Из-за длительной обработки в гранулах растворимого кофе сохраняется меньше полезных веществ по сравнению с натуральным молотым кофе. Но не всё так плохо. В растворимом кофе содержится минимальное количество кафестола — вещества, которое может вызывать образование холестериновых бляшек в сосудах. Для сравнения, если варить кофе в турке, то уровень кафестола в готовом напитке значительно выше.

Кроме того, растворимый кофе бодрит не хуже молотого, хотя кофеина в нём чуть меньше.

Вредные свойства растворимого кофе

Основной риск при употреблении растворимого кофе связан с его качеством. Недобросовестные производители могут использовать низкосортные или даже испорченные зёрна, что негативно сказывается на вкусе и пользе напитка.

Также стоит помнить, что вред кофе зависит не только от частоты его употребления, но и от добавок, которые вы используете: сахар, сливки, ароматизаторы и сиропы могут свести на нет все потенциальные плюсы.

Уточнения

Экстра́кция (от лат. extraho — извлекаю) — это извлечение вещества из раствора или сухой смеси с помощью растворителя (экстраге́нта), практически не смешивающегося с исходной смесью .





Кафестол — дитерпеновая молекула, содержащаяся в кофе. В наибольших количествах кафестол содержится в нефильтрованных кофейных напитках, таких как френч-пресс, кофе по-турецки. В фильтрованных напитках присутствует в незначительных количествах. Исследования показывают, что регулярное потребление отварного кофе увеличивает уровень холестерина в крови на 8 % у мужчин и на 10 % у женщин. Для тех, кто пьет фильтрованный кофе эффект значим только для женщин. Кафестол показал антиканцерогенные свойства на экспериментах с крысами.



