Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить лёгкий вариант ризотто
Пять ошибок, которые разрушают гармонию в современном интерьере
Лучшие друзья человека: топ-3 самых популярных пород собак
Газзаев: Антон Миранчук спокойно может играть в "Сьоне"
Как правильно собрать аптечку для путешествий
Как стать блондинкой: секреты перехода от темного цвета
Макияж для каждого: как подчеркнуть индивидуальные черты
Три ошибки, которые портят атмосферу вашей спальни
Секретное мороженое за 5 минут: готовим дома с двумя ингредиентами

Можно ли пить растворимый кофе: взгляд без предвзятости

Как растворимый кофе влияет на здоровье человека
2:13
Здоровье

Многие гурманы брезгливо относятся к растворимому кофе, как и к чайным пакетикам, считая такие напитки низкокачественными. Возможно, они правы: ведь стоит задуматься, как употребление растворимого кофе сказывается на нашем здоровье.

Как растворимый кофе влияет на здоровье человека
Фото: flickr.com by Демион, CC BY 2.0

Растворимый кофе окружён множеством мифов. Некоторые из них настолько убедительны, что часть людей избегает этого напитка на уровне интуиции. Но насколько обоснованы эти страхи? Может ли растворимый кофе быть безопасным или даже полезным для организма? Разберёмся с этим вопросом, начиная с процесса его производства.

Как производят растворимый кофе?

Процесс создания растворимого кофе состоит из нескольких этапов:

  1. Кофейные зёрна обжариваются и измельчаются, что пока не вызывает вопросов.
  2. Из этих зёрен варится концентрированный кофейный экстракт.
  3. Концентрат затем высушивается под высоким давлением, и на выходе мы получаем те самые гранулы, с которыми все знакомы.

Полезные свойства растворимого кофе

Из-за длительной обработки в гранулах растворимого кофе сохраняется меньше полезных веществ по сравнению с натуральным молотым кофе. Но не всё так плохо. В растворимом кофе содержится минимальное количество кафестола — вещества, которое может вызывать образование холестериновых бляшек в сосудах. Для сравнения, если варить кофе в турке, то уровень кафестола в готовом напитке значительно выше.

Кроме того, растворимый кофе бодрит не хуже молотого, хотя кофеина в нём чуть меньше.

Вредные свойства растворимого кофе

Основной риск при употреблении растворимого кофе связан с его качеством. Недобросовестные производители могут использовать низкосортные или даже испорченные зёрна, что негативно сказывается на вкусе и пользе напитка.

Также стоит помнить, что вред кофе зависит не только от частоты его употребления, но и от добавок, которые вы используете: сахар, сливки, ароматизаторы и сиропы могут свести на нет все потенциальные плюсы.

Уточнения

Экстра́кция (от лат. extraho — извлекаю) — это извлечение вещества из раствора или сухой смеси с помощью растворителя (экстраге́нта), практически не смешивающегося с исходной смесью .
 

Кафестол — дитерпеновая молекула, содержащаяся в кофе. В наибольших количествах кафестол содержится в нефильтрованных кофейных напитках, таких как френч-пресс, кофе по-турецки. В фильтрованных напитках присутствует в незначительных количествах. Исследования показывают, что регулярное потребление отварного кофе увеличивает уровень холестерина в крови на 8 % у мужчин и на 10 % у женщин. Для тех, кто пьет фильтрованный кофе эффект значим только для женщин. Кафестол показал антиканцерогенные свойства на экспериментах с крысами.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Популярное
Как избавиться от седины без окрашивания: эффективные методы

Седые волосы долгое время воспринимались как проблема, но отношение к ним постепенно меняется.

Секреты борьбы с сединой: что на самом деле работает
Маринад для куриных окорочков: в его составе — кефир, соус барбекю и ещё пять ингредиентов
Куриные окорочка, запечённые в самом вкусном маринаде: такие вы ещё не пробовали
4 лучших упражнения, которые избавят вас от висящего живота
Эти ароматы неприятны окружающим: какие парфюмы не стоит выбирать
У ВС РФ в Курской области есть все шансы сделать с ВСУ такое, что не снилось их гарнизону в Угледаре Дмитрий Плотников Замена российского газа на американский СПГ стала большой проблемой для промышленности ЕС Олег Артюков Театр на Трубной открыл сезон яркой премьерой — "Дамой с камелиями" Анжела Якубовская
Почему даже медлительность за рулём теперь вызывает проверки ГАИ
Правила зимнего ухода за виноградом: что нужно успеть сделать
Самые дорогие породы кошек: топ-3
Самые дорогие породы кошек: топ-3
Последние материалы
Как приготовить лёгкий вариант ризотто
Пять ошибок, которые разрушают гармонию в современном интерьере
Лучшие друзья человека: топ-3 самых популярных пород собак
Газзаев: Антон Миранчук спокойно может играть в "Сьоне"
Как растворимый кофе влияет на здоровье человека
У ВС РФ в Курской области есть все шансы сделать с ВСУ такое, что не снилось их гарнизону в Угледаре
Как правильно собрать аптечку для путешествий
Как стать блондинкой: секреты перехода от темного цвета
Макияж для каждого: как подчеркнуть индивидуальные черты
Три ошибки, которые портят атмосферу вашей спальни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.