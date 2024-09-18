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Защити свои глаза: лучшие виды спорта для здоровья глаз

Как физическая активность может улучшить здоровье глаз
4:00
Здоровье

В наше время ухудшение зрения стало настоящей эпидемией: каждый второй человек сталкивается с этой проблемой. Причины могут быть самыми разными — от наследственности до особенностей образа жизни и окружающей среды.

Как физическая активность может улучшить здоровье глаз
Фото: commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, CC BY-SA 4.0

Похоже, что мы отходим от эволюционных процессов: обоняние и зрение у нас уже не такие острые, как у наших предков, поскольку нам не нужно охотиться или избегать хищников. А проблемы со зрением, похоже, не мешают нам и в личной жизни, и поэтому патологии зрения продолжают существовать.

Хотя офтальмология сегодня делает шаги вперёд и предлагает эффективные методы лечения, не все могут позволить себе дорогие операции и процедуры. Поэтому нам с детства советуют беречь зрение, но из-за невежества мы иногда только усугубляем ситуацию. Однако есть и менее очевидные способы поддерживать здоровье глаз, например, через физическую активность.

Как спорт влияет на зрение?

Эксперт в области офтальмологии и главный врач центра инновационной офтальмологии VISTA, Елена Казанцева, рассказывает, как физическая активность может помочь сохранить зрение. Регулярные упражнения улучшают кровообращение, что способствует лучшему насыщению глаз кислородом и питательными веществами. Это может предотвратить заболевания, такие как глаукома и дегенерация сетчатки.

Помните сцену из фильма "Сквозь тернии", где главный герой теряет зрение из-за травмы головы во время спортивного матча? Травмы головы могут повредить мозговые области, отвечающие за обработку зрительной информации, что приводит к нарушению зрения. Поэтому важно защищать голову в спорте, где возможны удары, такие как в боксе или футболе, чтобы избежать повреждения зрительного нерва или коры головного мозга.

Как предотвратить ухудшение зрения?

Многие из нас воспринимают хорошее зрение как данное, и обращаемся к врачу только тогда, когда проблемы уже очевидны. Но есть несколько простых шагов, которые помогут сохранить здоровье глаз:

  • Безопасные виды спорта: выбирайте занятия с низким риском травм, такие как йога, плавание или прогулки. Эти активности улучшают кровообращение и укрепляют глазные мышцы.
  • Защитное снаряжение: не забывайте про защитные очки и шлемы. Защитная экипировка поможет избежать многих проблем.
  • Регулярные осмотры у офтальмолога: они смогут выявить проблемы со зрением на ранней стадии и предотвратить серьёзные заболевания.
  • Правильное питание: включайте в рацион продукты, богатые витаминами и минералами — морковь, цитрусовые и рыбу, чтобы поддерживать зрение в хорошем состоянии.
  • Упражнения для глаз: применяйте технику "20-20-20" для снятия напряжения глаз. Каждые 20 минут смотри на объекты на расстоянии 20 метров в течение 20 секунд.
  • Специальные упражнения для спортсменов: например, танцоры и гимнасты тренируют координацию и аккомодацию глаз, что помогает поддерживать зрение.
  • Остерегайтесь хлора: пловцам важно использовать защитные очки, чтобы избежать раздражения от хлорированной воды.
  • Использование увлажняющих капель: если ваши глаза склонны к сухости, особенно после долгих тренировок, увлажняющие капли помогут поддерживать уровень влаги и предотвратят раздражение.
  • Ограничение времени перед экранами: постоянное нахождение перед компьютером или телевизором может вызвать напряжение глаз. Старайтесь делать регулярные перерывы и использовать фильтры синего света.
  • Регулярные прогулки на свежем воздухе: яркий дневной свет помогает улучшить зрение и предотвращает близорукость.

Уточнения

Глауко́ма (др.-греч. γλαύκωμα «синее помутнение глаза»; от γλαυκός «светло-синий, голубой» + -ομα «опухоль») — большая группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления выше приемлемого для данного человека уровня с последующим развитием типичных дефектов поля зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва.
 

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве. Зрительная система обеспечивает функцию зрения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Комлева Анжелика
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