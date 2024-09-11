Укрепите иммунитет ягодами: какие выбрать, чтобы не заболеть

Полезные ягоды для осеннего сезона: советы врачей

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы подготовить свой организм к осеннему периоду, важно включить в рацион свежие овощи и ягоды. Особое внимание стоит уделить чёрным и синим ягодам, которые богаты природными антиоксидантами.

Фото: atlas.roslin.pl by Joanna Boisse, CC BY-SA 4.0

По словам врачей, особенно полезны чёрная смородина, черника и голубика. Однако ягоды других цветов тоже не стоит игнорировать: например, ежевика и малина содержат салицилаты, которые обладают противовоспалительными свойствами и помогают организму бороться с простудами. Облепиха же насыщена витамином Е и бета-каротином.

Кроме того, рекомендуется регулярно закаляться перед осенью. Закаливание способствует выработке небольших доз гормона стресса, который усиливает гуморальный иммунитет.

Уточнения

Адаптивный гуморальный иммунитет (лат. humor — жидкость, лат. immun(is) — свободный) — форма иммунитета, направленная по большей части на внеклеточные антигены и необходимая для защиты организма от бактериальных патогенов и токсинов. Представляет собой синтез антител B-лимфоцитами в плазме крови в ответ на появление чужеродных антигенов. Антитела способны связываться с патогенами или токсинами, нейтрализуя их, помогая в поглощении фагоцитами (опсонизация) или через активацию комплементарной системы, а их распределение по различным жидкостям организма, включая кровь, выделяемую слизь и межклеточную жидкость обеспечивает полноту защиты.





А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



