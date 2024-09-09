Образование бабушек и дедушек замедляет старение внуков

Как образование людей влияет на биологическое старение их потомков

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты из США провели исследование, чтобы понять, как продолжительность жизни и передача признаков здоровья передаются из поколения в поколение.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitold Muratov, CC BY-SA 4.0

Влияние на биологическое старение могут оказывать многие факторы, включая рацион питания, режим сна и уровень физической активности. Но есть и факторы, которые не зависят от нас, такие как уровень образования и качество жизни старшего поколения.

Исследование опиралось на данные учащихся общеобразовательных и церковных школ разных рас. Для анализа использовались эпигенетические показатели, а также слюна, чтобы определить биологический возраст участников.

Оказалось, что внуки тех, у кого бабушки и дедушки имели высшее образование, стареют медленнее. Напротив, у тех, чьи старшие родственники не имели высшего образования, признаки старения проявляются быстрее.

Уточнения

Биологический возраст или Возраст развития — понятие, отражающее степень морфологического и физиологического развития организма. Введение понятия «биологический возраст» объясняется тем, что календарный (паспортный, хронологический) возраст не является достаточным критерием состояния здоровья и трудоспособности стареющего человека.





Эпигене́тика (др.-греч. ἐπι- — приставка, обозначающая пребывание на чём-либо или помещение на что-либо) — раздел генетики. Эпигенетика изучает наследуемые изменения активности генов во время роста и деления клеток (Эпигенетическое наследование) — изменения синтеза белков, вызванных механизмами, не изменяющими последовательность нуклеотидов в ДНК. Эпигенетические изменения сохраняются в ряде митотических делений соматических клеток, а также могут передаваться следующим поколениям.

