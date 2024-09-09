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Как Т3 влияет на наше поведение: новое исследование раскрывает секреты

Как гормон Т3 влияет на метаболизм и поведение человека
1:31
Здоровье

Американские учёные сделали неожиданное открытие, связавшее гормон трийодтиронин (Т3) с человеческим поведением. Т3 известен прежде всего своей ролью в регуляции метаболизма, температуры и сердечных сокращений, но новое исследование показало, что он также влияет на наше любопытство.

Как гормон Т3 влияет на метаболизм и поведение человека
Фото: flickr.com by Emanuele Spies, CC BY 2.0

Учёные обнаружили, что низкий уровень Т3 может привести к депрессии и снижению интереса к окружающему миру, тогда как его избыток связан с маниакальными состояниями. Щитовидная железа производит два ключевых гормона — трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4).

Когда их выработка нарушается, это может замедлить множество функций организма. Гормоны щитовидной железы затрагивают кости, сердце, центральную и вегетативную нервные системы, а также ЖКТ. Пациенты с гипер- и гипотиреозом часто сталкиваются с манией и депрессией.

Исследования показали, что рецепторы этих гормонов присутствуют почти во всех клетках головного мозга взрослого человека. Учёные изучили клетки коры головного мозга у грызунов и обнаружили, что Т3 активирует различные гены, изменяя структуру нейронов. При высоком уровне гормона грызуны проявляли повышенный интерес к окружающему миру и были более склонны к риску. В то же время блокировка действия Т3 приводила к потере любопытства у животных.

Уточнения

Трийодтирони́н (2-амино-3-[4-(4-гидрокси-3-иодфенокси)-3,5-дииодфенил]пропионовая кислота, T3) — биологически активная форма тиреоидных гормонов щитовидной железы. Один из двух основных и наиболее активных (наряду с тироксином) гормонов щитовидной железы.
 

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T4) и трийодтиронин (T3). Синтез этих гормонов происходит в эпителиальных фолликулярных клетках, называемых тироцитами. Кальцитонин, пептидный гормон, также синтезируется в щитовидной железе: в парафолликулярных или C-клетках. Он компенсирует износ костей путём встраивания кальция и фосфатов в костную ткань, а также ингибирует образование остеокластов, которые в активированном состоянии могут привести к разрушению костной ткани, и стимулирует функциональную активность и размножение остеобластов. Тем самым участвует в регуляции деятельности этих двух видов образований, именно благодаря гормону новая костная ткань образуется быстрее.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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