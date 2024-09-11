Как кухонные тряпки могут угрожать вашему здоровью

Опасные бактерии в кухонных тряпках: как предотвратить инфекции

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кухонные тряпки могут представлять опасность для здоровья, отметил эксперт Андрей Панов. Он рассказал, что в таких тряпках часто обитают опасные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, сальмонелла и листерия. Эти бактерии могут вызвать нарушения работы ЖКТ, аллергии, а также кожные и глазные инфекции.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, CC BY-SA 4.0

Чтобы избежать заражения, важно не просто мыть тряпки, но и регулярно их дезинфицировать и тщательно высушивать. Лучшим решением может стать использование одноразовых салфеток и полотенец, подчеркнул специалист.

Кроме того, влажные тряпки способствуют размножению плесени и грибков. Использование одной тряпки для разных поверхностей может привести к перекрёстному загрязнению, что увеличивает риск инфекции. Эксперт отметил, что эти меры предосторожности помогут минимизировать угрозу.

Уточнения

Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных. Большинство штаммов E. coli являются безвредными, однако серотип O157:H7 может вызывать тяжёлые пищевые отравления у людей и животных. Безвредные штаммы являются частью нормальной флоры кишечника человека и животных. Кишечная палочка приносит пользу организму хозяина, например, синтезируя витамин K, а также предотвращая развитие патогенных микроорганизмов в кишечнике.





Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм). Род назван в честь американского ветеринара Даниела Элмера Салмона (1850—1914). Сальмонеллы, как правило, не ферментируют лактозу и патогенны для людей и других животных при пероральном введении. Некоторые виды являются возбудителями брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллёзов.





Листерии (лат. Listeria) — род грамположительных палочковидных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека. Род назван в честь основателя хирургической антисептики Джозефа Листера. В качестве инфекционного агента открыта Мурреем, Веббом и Шванном в 1924 году.



