Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После обрушения дома в Свердловском районе Перми возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
В Екатеринбурге мужчина надругался над ребенком после знакомства в игре
Как забота о коже головы влияет на здоровье волос
Авиакомпания призвала пассажиров отказаться от тёмных чемоданов
Семейный компактвэн Toyota в автосалонах России
Сенатор США указал на рост экономики России вопреки санкциям
Haval Jolion возглавил рейтинг кроссоверов в России
Почему ВАЗ-2114 остаётся востребованным
В Подмосковье наблюдается падение цен на вторичное жильё

Как кухонные тряпки могут угрожать вашему здоровью

Опасные бактерии в кухонных тряпках: как предотвратить инфекции
0:58
Здоровье

Кухонные тряпки могут представлять опасность для здоровья, отметил эксперт Андрей Панов. Он рассказал, что в таких тряпках часто обитают опасные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, сальмонелла и листерия. Эти бактерии могут вызвать нарушения работы ЖКТ, аллергии, а также кожные и глазные инфекции.

Опасные бактерии в кухонных тряпках: как предотвратить инфекции
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, CC BY-SA 4.0

Чтобы избежать заражения, важно не просто мыть тряпки, но и регулярно их дезинфицировать и тщательно высушивать. Лучшим решением может стать использование одноразовых салфеток и полотенец, подчеркнул специалист.

Кроме того, влажные тряпки способствуют размножению плесени и грибков. Использование одной тряпки для разных поверхностей может привести к перекрёстному загрязнению, что увеличивает риск инфекции. Эксперт отметил, что эти меры предосторожности помогут минимизировать угрозу.

 

Уточнения

Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных. Большинство штаммов E. coli являются безвредными, однако серотип O157:H7 может вызывать тяжёлые пищевые отравления у людей и животных. Безвредные штаммы являются частью нормальной флоры кишечника человека и животных. Кишечная палочка приносит пользу организму хозяина, например, синтезируя витамин K, а также предотвращая развитие патогенных микроорганизмов в кишечнике.
 

Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм). Род назван в честь американского ветеринара Даниела Элмера Салмона (1850—1914). Сальмонеллы, как правило, не ферментируют лактозу и патогенны для людей и других животных при пероральном введении. Некоторые виды являются возбудителями брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллёзов.
 

Листерии (лат. Listeria) — род грамположительных палочковидных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека. Род назван в честь основателя хирургической антисептики Джозефа Листера. В качестве инфекционного агента открыта Мурреем, Веббом и Шванном в 1924 году.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Обсудить
Популярное
Как избавиться от седины без окрашивания: эффективные методы

Седые волосы долгое время воспринимались как проблема, но отношение к ним постепенно меняется.

Секреты борьбы с сединой: что на самом деле работает
Названы запахи парфюмов, которые раздражают окружающих
Эти ароматы неприятны окружающим: какие парфюмы не стоит выбирать
4 лучших упражнения, которые избавят вас от висящего живота
Куриные окорочка, запечённые в самом вкусном маринаде: такие вы ещё не пробовали
Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев Никита Хрущёв как советский отец деколонизации Рустем Сафронов У ВС РФ в Курской области есть все шансы сделать с ВСУ такое, что не снилось их гарнизону в Угледаре Дмитрий Плотников
Лучший маринад для свинины: дешёвый, быстрый и очень вкусный
Почему даже медлительность за рулём теперь вызывает проверки ГАИ
Правила зимнего ухода за виноградом: что нужно успеть сделать
Правила зимнего ухода за виноградом: что нужно успеть сделать
Последние материалы
В Подмосковье наблюдается падение цен на вторичное жильё
При взрыве в Екатеринбурге использовалась бомба с часовым механизмом
Опасные бактерии в кухонных тряпках: как предотвратить инфекции
У европейских автоконцернов возникли серьёзные проблемы
В Свердловской области предложили создавать детские сады при вузах для повышения рождаемости
Политолог оценил вклад поддержки Тейлор Свифт в победу Камалы Харрис
Скала о покушении на Трампа: мы хотели увидеть, как он встаёт
"Отцы Крыма" подозревают в воровстве мраморных плит с памятного мемориала
Политолог объяснил, чем вызваны противоречия между Россией и Западом в контексте конфликта на Украине
Эксперты оценили безопасность непрофессиональных астронавтов Polaris Dawn
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.