Что скрывают наши мозги: влияние микропластика на здоровье

Американские учёные выявили высокую концентрацию микропластика в мозге людей

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Микропластик стал одной из самых серьёзных экологических угроз, проникая в океаны, пищу и даже в человеческий организм. Последнее исследование вызывает тревогу из-за высокого уровня этого загрязнителя в мозге и возможных последствий для здоровья.

Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Исследователи из Университета Нью-Мексико проанализировали 51 образец мозговой ткани, взятый у людей, скончавшихся в 2016 и 2024 годах. В ходе анализа обнаружили 12 типов пластиковых полимеров, включая ПВХ и полиэтилен. Концентрация микропластика в мозге оказалась значительно выше, чем в печени и почках, и достигала почти 0,5% по весу.

Доктор Мэтью Кэмпен отметил, что уровень микропластика в мозге превзошёл все ожидания. Хотя предыдущие исследования на животных показали возможный вред от накопления микропластика, влияние на человеческий мозг пока остаётся неясным.

Сравнение образцов 2024 года и 2016 года показывает рост уровня загрязнения, что подчёркивает необходимость более глубокого изучения проблемы. Несмотря на то что исследование ещё не прошло рецензирование, оно ставит важные вопросы о потенциальном вреде микропластика для здоровья человека.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



