Стало известно, как часто стоит предлагать школьникам пельмени

Доцент Быстров посоветовал не делать пельмени основным блюдом в рационе школьников

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доцент Дмитрий Быстров, сотрудник кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ, рассказал о том, что пельмени можно включить в рацион школьников, но с некоторыми оговорками.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Быстров отметил, что пельмени содержат мясо, обеспечивающее организм белком, и тесто, являющееся источником углеводов. Однако важно, чтобы ингредиенты были качественными, и в продукте не было лишних добавок. Само варёное тесто не вредно, если оно сделано из хорошей муки и не содержит много жира или сахара, пишет Газета.Ru.

"Однако чрезмерное потребление углеводов может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу", — подчеркнул эксперт.

Эксперт советует употреблять пельмени не чаще одного-двух раз в неделю и разнообразить рацион другими источниками белка, овощами, фруктами и злаками. Также родителям следует следить за сбалансированностью питания ребёнка и рассматривать пельмени как дополнение к разнообразному меню, а не основное блюдо.

Быстров подчеркнул, что для составления оптимального рациона для детей всегда лучше проконсультироваться со специалистом, например, врачом или диетологом.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.



Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году. Появление такого названия связано с тем, что первые из известных науке углеводов описывались брутто-формулой C x (H 2 O) y , формально являясь соединениями углерода и воды.

Сахара́ — другое название низкомолекулярных углеводов: моносахаридов, дисахаридов и олигосахаридов.



