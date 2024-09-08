Стало известно, как часто стоит предлагать школьникам пельмени

Доцент Дмитрий Быстров, сотрудник кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ, рассказал о том, что пельмени можно включить в рацион школьников, но с некоторыми оговорками.
Быстров отметил, что пельмени содержат мясо, обеспечивающее организм белком, и тесто, являющееся источником углеводов. Однако важно, чтобы ингредиенты были качественными, и в продукте не было лишних добавок. Само варёное тесто не вредно, если оно сделано из хорошей муки и не содержит много жира или сахара, пишет Газета.Ru.
"Однако чрезмерное потребление углеводов может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу", — подчеркнул эксперт.
Эксперт советует употреблять пельмени не чаще одного-двух раз в неделю и разнообразить рацион другими источниками белка, овощами, фруктами и злаками. Также родителям следует следить за сбалансированностью питания ребёнка и рассматривать пельмени как дополнение к разнообразному меню, а не основное блюдо.
Быстров подчеркнул, что для составления оптимального рациона для детей всегда лучше проконсультироваться со специалистом, например, врачом или диетологом.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
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