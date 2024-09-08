Хирург объяснил, почему нежелание вставлять зубы после их потери ведёт к старению

Врач Бердзенадзе посоветовал не тянуть с протезированием после потери зубов

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый зуб выполняет определённые функции, помимо пережёвывания пищи. Многие люди откладывают восстановление утраченных зубов, что может привести к серьёзным последствиям. На это обратил внимание главный врач, хирург-имплантолог сети семейных стоматологических клиник "ИЛАТАН" Зураб Бердзенадзе.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Хирург напомнил, что зубы играют важную роль в организме человека. Передние зубы отвечают за формирование улыбки и поддержание положения губ, клыки формируют овал лица и поддерживают работу мышц, жевательные зубы принимают на себя основную нагрузку и поддерживают щёки.

При потере зуба остальные зубы смещаются, что может вызвать изменение прикуса, снижение мышечного тонуса, деформацию челюсти и атрофию костной ткани. Это, в свою очередь, приводит к появлению морщин, провисанию щёк и изменению формы лица, пишет Газета.Ru.

"То есть, природа не любит пустоты, поэтому зубы начинают перемещаться, что приводит к изменению прикуса. Снижается мышечный тонус, щеки проваливаются, лицо теряет прежние очертания, из-за снижения прикуса появляются морщины. И снижается упругость кожи лица. Если не хватает передних зубов, то губы втягиваются внутрь и уголки рта опускаются", — рассказал врач.

Отсутствие даже одного зуба может привести к негативным изменениям в организме. Поэтому важно своевременно восстанавливать утраченные зубы, чтобы предотвратить развитие серьёзных проблем со здоровьем и деформацию лица.

Уточнения

Стоматологическое протезирование — раздел стоматологии, который занимается восстановлением тканей зуба, замещением утраченных зубов, восстановлением структуры и функции жевательного аппарата.



Зу́бы:



Зуб (биология) — костное образование у животных, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке). Зубы человека — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

