Гинеколог объяснила, почему вредно использовать наружные антисептики после полового акта

Гинеколог Кожарина не рекомендует применять мирамистин в качестве интимного антисептика

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование Мирамистина и других наружных антисептиков после полового акта не гарантирует защиту от инфекций и может увеличить риск заражения, сообщила гинеколог клиники DocMed ЭКО Ирина Кожарина.

Фото: Wikipedia by Jon Asato, PDM

По словам специалиста, наружные антисептики не входят в клинические рекомендации по профилактике инфекций, передаваемых половым путём (ИППП). Во-первых, патогены прочно фиксируются на клетках с помощью специальных выростов (пил) и протеинов, что делает их устойчивыми к антибактериальным препаратам. Во-вторых, антисептики уничтожают полезные бактерии половых органов, делая слизистую оболочку более уязвимой к инфекциям.

Для защиты от инфекций рекомендуется использовать барьерные методы, такие как мужские и женские презервативы, а также латексные салфетки для орального секса. Вакцинация помогает защититься от ВПЧ и гепатита B. Также существует постконтактная профилактика ВИЧ, которую следует начинать в течение первых 72 часов после возможного заражения или раньше, пишет Газета.Ru.

Кожарина отмечает, что многие половые инфекции протекают бессимптомно, и определить их наличие можно только с помощью анализов крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C, а также ПЦР на Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis и Mycoplasma genitalium. Скрининг других патологий не рекомендуется, добавила гинеколог.

Уточнения

Мирамисти́н (лат miramistin, myramistin) — лекарственный препарат, относящийся к группе катионных антисептиков, поверхностно-активных веществ (четвертичные аммониевые соединения) и обладающий противомикробным, противовоспалительным и местным иммуноадъювантным действием. Препарат активен в отношении различных патогенных микроорганизмов, в том числе вирусов, грибков, бактерий и простейших. Местное иммуностимулирующее воздействие препарата обеспечивается посредством активации функции фагоцитарных клеток (фагоцитов и макрофагов). Молекулы препарата воздействуют на наружную оболочку микробной клетки, что приводит к её разрушению и гибели.





Антисе́птики (от греч. άντί «против» + σηπτικός «гноистый») — противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови. Антисептики применяются для обработки рук хирургов и медицинского персонала перед контактом с пациентами.



