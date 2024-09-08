Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как успешно накопить на автомобиль
Готовим вкуснейшие гренки с творогом, зеленью и помидорами
Как легко очистить вентиляционное отверстие
Российские инженеры разработали новый материал для защиты кораблей от обрастания
Растяжка поможет женщинам после 50-ти оставаться здоровыми и гибкими
Хозяин может передавать стресс своей собаке
Как сделать яичные маски для волос для их роста и от сухости
Как защитить свои сбережения от инфляции
В район Покровска кидают резервы ВСУ пораженцев из Артёмовска

Гинеколог объяснила, почему вредно использовать наружные антисептики после полового акта

Гинеколог Кожарина не рекомендует применять мирамистин в качестве интимного антисептика
1:36
Здоровье

Использование Мирамистина и других наружных антисептиков после полового акта не гарантирует защиту от инфекций и может увеличить риск заражения, сообщила гинеколог клиники DocMed ЭКО Ирина Кожарина.

Гинеколог Кожарина не рекомендует применять мирамистин в качестве интимного антисептика
Фото: Wikipedia by Jon Asato, PDM

По словам специалиста, наружные антисептики не входят в клинические рекомендации по профилактике инфекций, передаваемых половым путём (ИППП). Во-первых, патогены прочно фиксируются на клетках с помощью специальных выростов (пил) и протеинов, что делает их устойчивыми к антибактериальным препаратам. Во-вторых, антисептики уничтожают полезные бактерии половых органов, делая слизистую оболочку более уязвимой к инфекциям.

Для защиты от инфекций рекомендуется использовать барьерные методы, такие как мужские и женские презервативы, а также латексные салфетки для орального секса. Вакцинация помогает защититься от ВПЧ и гепатита B. Также существует постконтактная профилактика ВИЧ, которую следует начинать в течение первых 72 часов после возможного заражения или раньше, пишет Газета.Ru.

Кожарина отмечает, что многие половые инфекции протекают бессимптомно, и определить их наличие можно только с помощью анализов крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C, а также ПЦР на Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis и Mycoplasma genitalium. Скрининг других патологий не рекомендуется, добавила гинеколог.

Уточнения

Мирамисти́н (лат  miramistin, myramistin) — лекарственный препарат, относящийся к группе катионных антисептиков, поверхностно-активных веществ (четвертичные аммониевые соединения) и обладающий противомикробным, противовоспалительным и местным иммуноадъювантным действием. Препарат активен в отношении различных патогенных микроорганизмов, в том числе вирусов, грибков, бактерий и простейших. Местное иммуностимулирующее воздействие препарата обеспечивается посредством активации функции фагоцитарных клеток (фагоцитов и макрофагов). Молекулы препарата воздействуют на наружную оболочку микробной клетки, что приводит к её разрушению и гибели.
 

Антисе́птики (от греч. άντί «против» + σηπτικός «гноистый») — противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови. Антисептики применяются для обработки рук хирургов и медицинского персонала перед контактом с пациентами.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
Т-90М "Прорыв". Современная машина, не имеющая соперников на танковом ринге мира
Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Последние материалы
Готовим вкуснейшие гренки с творогом, зеленью и помидорами
Как легко очистить вентиляционное отверстие
Российские инженеры разработали новый материал для защиты кораблей от обрастания
Гинеколог Кожарина не рекомендует применять мирамистин в качестве интимного антисептика
Растяжка поможет женщинам после 50-ти оставаться здоровыми и гибкими
Хозяин может передавать стресс своей собаке
Как сделать яичные маски для волос для их роста и от сухости
Как защитить свои сбережения от инфляции
В район Покровска кидают резервы ВСУ пораженцев из Артёмовска
Последствия отказа от медосвидетельствования для российских водителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.