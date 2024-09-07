Россиянам рассказали, сколько вина в день допустимо пить

Кардиолог Юлия Маршинцева сообщила, что здоровый мужчина может употреблять около 200 миллилитров красного сухого вина в день без вреда для организма, а здоровая женщина — примерно 100 миллилитров. Об этом она рассказала агентству РИА Новости.
Однако врач отметила, что если у человека есть проблемы с печенью, то ему не следует пить вино.
"Если пациент ранее злоупотреблял алкогольными напитками и у него уже проблемы с печенью, то ему не стоит пить вино. Нельзя ставить границы для всех людей. Если это здоровый человек, который занимается спортом, то, наверное, он может себе позволить 100 миллилитров красного вина в день", — сообщила эксперт.
Ранее Pravda.Ru писала, что в России наблюдается рост производства вина.
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