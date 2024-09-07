Россиянам рассказали, сколько вина в день допустимо пить

В день можно пить 100-200 миллилитров красного сухого вина — кардиолог

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Юлия Маршинцева сообщила, что здоровый мужчина может употреблять около 200 миллилитров красного сухого вина в день без вреда для организма, а здоровая женщина — примерно 100 миллилитров. Об этом она рассказала агентству РИА Новости.

Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, CC BY 2.0

Однако врач отметила, что если у человека есть проблемы с печенью, то ему не следует пить вино.

"Если пациент ранее злоупотреблял алкогольными напитками и у него уже проблемы с печенью, то ему не стоит пить вино. Нельзя ставить границы для всех людей. Если это здоровый человек, который занимается спортом, то, наверное, он может себе позволить 100 миллилитров красного вина в день", — сообщила эксперт.

Ранее Pravda.Ru писала, что в России наблюдается рост производства вина.