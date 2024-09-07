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Россиянам рассказали, сколько вина в день допустимо пить

В день можно пить 100-200 миллилитров красного сухого вина — кардиолог
0:51
Здоровье

Кардиолог Юлия Маршинцева сообщила, что здоровый мужчина может употреблять около 200 миллилитров красного сухого вина в день без вреда для организма, а здоровая женщина — примерно 100 миллилитров. Об этом она рассказала агентству РИА Новости.

В день можно пить 100-200 миллилитров красного сухого вина — кардиолог
Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, CC BY 2.0

Однако врач отметила, что если у человека есть проблемы с печенью, то ему не следует пить вино. 

"Если пациент ранее злоупотреблял алкогольными напитками и у него уже проблемы с печенью, то ему не стоит пить вино. Нельзя ставить границы для всех людей. Если это здоровый человек, который занимается спортом, то, наверное, он может себе позволить 100 миллилитров красного вина в день", — сообщила эксперт. 

Ранее Pravda.Ru писала, что в России наблюдается рост производства вина.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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