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Будущее — ключ к борьбе со стрессом на работе: новое исследование

Как мысли о будущем могут снизить уровень стресса на работе
1:10
Здоровье

Американские исследователи выяснили, как справляться с долгим стрессом на работе. Оказалось, что в трудные времена важно думать о будущем.

Как мысли о будущем могут снизить уровень стресса на работе
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

В эксперименте, проведённом с участием 247 добровольцев, исследователи провели два опроса с разницей в месяц. Первый опрос прошёл в сентябре 2021 года, когда участникам нужно было описать свои мысли и эмоции в начале пандемии коронавируса. Через месяц им задали вопросы, чтобы выяснить, как они вовлечены в работу, как ощущают напряжение и каковы их мысли о стрессе.

Результаты показали, что мысли о будущем вызывают ассоциации со счастьем, в то время как сосредоточение на настоящем не помогает. Исследователи отметили, что если человек надеется на лучшее, он меньше страдает, более заинтересован в своей работе и испытывает меньше стресса.

По словам авторов исследования, результаты актуальны не только для пандемийных периодов, но и для любых стрессовых ситуаций. В такие моменты важно сохранять надежду и думать о будущем.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом). Стресс направлен на развитие в ответ на стрессорное воздействие защитно-приспособительных реакций организма с задействованием симпатоадреналовой системы (с активацией нейрогуморальной регуляции путём возбуждения симпатической вегетативной нервной системы и гиперсекреции гормонов: КРГ (гипоталамус) → АКТГ (гипофиз) → кортикостероиды (кора надпочечников)) и связан с развитием общего и местного адаптационного синдрома.
 

Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах. Пандемия является наиболее опасной формой, то есть эпидемией, охватывающей подавляющую часть мира.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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