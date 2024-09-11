Розовая или чёрная соль: какие уникальные свойства у каждой

Специалисты рассказали о различиях между розовой и чёрной солью и их пользе.
Розовая соль содержит хлорид натрия, кальций, калий, фтор и магний. Её нежный розовый оттенок придаёт окись железа и хлористый кальций. Эта соль не имеет выраженного аромата, что делает её универсальным ингредиентом для любых блюд. Кроме того, розовую соль часто используют в косметологии для лечения акне, омоложения кожи и вывода токсинов.
Если вам нужен продукт без ярко выраженного запаха и вкуса, розовая соль — отличное решение.
Чёрная соль, напротив, продаётся в неочищенном виде и имеет тёмный цвет благодаря высокому содержанию сероводорода в местах её добычи. Она считается особенно чистой и полезной благодаря наличию йода, кальция и магния, а также положительно влияет на работу ЖКТ. Эта соль производится путём нагревания гималайской соли с растениями, что придаёт ей насыщенный вкус.
Однако из-за высокого содержания сероводорода её лучше не добавлять в горячие блюда, так как это может усилить запах. Чёрная соль подойдёт тем, кто хочет добавить в свою кухню что-то необычное и эффектное.
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