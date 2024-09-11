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Розовая или чёрная соль: какие уникальные свойства у каждой

Чем больше всего чёрная соль отличается от розовой
1:20
Здоровье

Специалисты рассказали о различиях между розовой и чёрной солью и их пользе.

Чем больше всего чёрная соль отличается от розовой
Фото: commons.wikimedia.org by Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0

Розовая соль содержит хлорид натрия, кальций, калий, фтор и магний. Её нежный розовый оттенок придаёт окись железа и хлористый кальций. Эта соль не имеет выраженного аромата, что делает её универсальным ингредиентом для любых блюд. Кроме того, розовую соль часто используют в косметологии для лечения акне, омоложения кожи и вывода токсинов.

Если вам нужен продукт без ярко выраженного запаха и вкуса, розовая соль — отличное решение.

Чёрная соль, напротив, продаётся в неочищенном виде и имеет тёмный цвет благодаря высокому содержанию сероводорода в местах её добычи. Она считается особенно чистой и полезной благодаря наличию йода, кальция и магния, а также положительно влияет на работу ЖКТ. Эта соль производится путём нагревания гималайской соли с растениями, что придаёт ей насыщенный вкус.

Однако из-за высокого содержания сероводорода её лучше не добавлять в горячие блюда, так как это может усилить запах. Чёрная соль подойдёт тем, кто хочет добавить в свою кухню что-то необычное и эффектное.

Уточнения

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула. Типичными признаками этого состояния являются комедоны, пустулы, жирная кожа, возможно образование рубцов. В первую очередь заболевание поражает кожу с относительно большим количеством сальных желез, включая лицо, верхнюю часть груди и спины. В результате проявлений заболевания может привести к беспокойству, снижению самооценки и, в крайних случаях, депрессии или мысли о самоубийстве, в особенности у подростков.
 

Сероводоро́д (серни́стый водоро́д, сульфи́д водоро́да, дигидросульфи́д; формула — H2S) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома серы. Сильно ядовит, обладает кислотными свойствами, коррозионно активен, разрушает сталь и другие сплавы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
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